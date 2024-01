Questo speaker bluetooth Timebox è un AFFARE! (-40%)

Divoom Timebox EVO è lo speaker bluetooth perfetto per chi vuole ascoltare musica e al tempo stesso aggiungere un elemento di stile nella propria casa, grazie al bellissimo pannello LED che riproduce immagini pixel art sulla parte frontale. Oggi, grazie a una doppia offerta su Amazon, è possibile acquistarlo a soli 47,99€, il 40% in meno rispetto al prezzo di listino di 79,99€.

Divoom Timebox EVO, chi dovrebbe acquistarlo?

Divoom Timebox EVO va ben oltre il mero intrattenimento musicale: il pannello LED completamente personalizzabile dall'app per smartphone permette di rendere unico qualsiasi ambiente, il design moderno si adatta a tutte le stanze e non mancano le funzioni smart, come quella di radiosveglia, che lo rendono il perfetto compagno anche per svegliarsi con il piede giusto al mattino.

L'altoparlante da 6 watt integrato offre dei bassi potenti e vi assicura il massimo divertimento, mentre la tecnologia Bluetooth 5.0 offre la possibilità di collegarlo a praticamente qualsiasi fonte multimediale. Le dimensioni contenute di circa 10x10cm vi permettono di posizionarlo quasi ovunque, che vogliate tenerlo sul comodino o sulla scrivania.

Oltre allo sconto del 25% sul prezzo di listino, oggi su Amazon potete applicare un ulteriore coupon del 20%, che abbassa il prezzo complessivamente del 40% e vi permette di acquistare lo speaker Divoom a soli 47,99€. Se cercate un dispositivo multifunzione di questo tipo, compatto e versatile, non fatevelo sfuggire!

Nota: ricordate di applicare il coupon prima di procedere all'acquisto, attivando l'apposita spunta nella pagina prodotto di Amazon

