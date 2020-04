Risparmia fino a 250€ sul nuovissimo Surface Laptop 3

Vi segnaliamo che sullo store Microsoft è disponibile un’ottima offerta sull’acquisto del nuovissimo Surface Laptop 3, nuovo notebook della gamma Surface recentemente arrivato sul mercato, e già distintosi non solo per l’ottima qualità costruttiva (ormai marchio di fabbrica della linea), ma soprattutto per l’ottima durata della batteria, probabilmente la migliore mai sperimentata per un notebook da 15 pollici!

Intel Core Ice Lake di decima generazione o AMD Ryzen di terza generazione e schermo touchscreen da 13″ o 15″ con un rapporto d’aspetto 3:2, perfetto per aumentare al massimo la produttività. Le varie opzioni di configurazione della CPU, i due diversi tagli dello schermo e la possibilità di installare SSD fino a 1TB e un massimo di 16GB di RAM DDR4 o LPDDR4x vi permettono di personalizzare al meglio il Surface Laptop 3, adattandolo perfettamente alle vostre esigenze. La fotocamera con supporto a Windows Hello che garantisce un accesso istantaneo e sicuro al computer e la dotazione porte (che comprende una USB-A, una USB-C, un jack da 3,5mm e una porta Surface Connect) completano il quadro di un portatile che saprà darvi moltissime soddisfazioni. Sottile, elegante e potente sono tre aggettivi che descrivono perfettamente il Surface Laptop 3 , un computer portatile con processoree schermo touchscreen, perfetto per aumentare al massimo la produttività. Le varie opzioni di configurazione della CPU, i due diversi tagli dello schermo e la possibilità di installare SSD fino a 1TB e un massimo di 16GB di RAM DDR4 o LPDDR4x vi permettono di personalizzare al meglio il Surface Laptop 3, adattandolo perfettamente alle vostre esigenze.e la dotazione porte (che comprende una USB-A, una USB-C, un jack da 3,5mm e una porta Surface Connect) completano il quadro di un portatile che saprà darvi moltissime soddisfazioni.

Insomma, un articolo eccezionale che, grazie alla nuova promozione Microsoft potrà essere vostro con uno sconto fino a 250€! Un vero e proprio affare da cogliere al volo!

