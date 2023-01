Se avete deciso di migliorare l’arredamento di casa vostra, spendendo poco ma ottenendo ottimi risultati, vi informiamo che eBay ha rilasciato uno dei suoi migliori coupon sconto, dal valore potenziale di 100 euro e utilizzabile fino a tre transazioni, per un risparmio massimo di 300 euro. Essendo basato sul rinnovo casa, il coupon sarà compatibile su divani e poltrone, librerie e scaffati e armadietti e comodini.

Per far sì che ciò diventi realtà, non dovrete far altro che inserire il codice “CASA23” nell’apposita sezione al momento del checkout, quando vi sarà tolto il 10% extra, con un limite massimo di 100 euro per ogni prodotto che, come detto, si possono trasformare in 300 euro di risparmi extra qualora eseguiate tre transazioni diverse. Il tutto sarà valido fino al 19 febbraio 2023. Essendo una delle promozioni più vantaggiose del web, come vedremo di seguito, vi consigliamo di approfittarne finché le scorte non saranno terminate del tutto.

Nonostante la promozione si concentri sul rinnovo casa, con numerosi articoli di antiquariato e modernariato messi in evidenza, ad essere coinvolti sono anche elettrodomestici e una serie di prodotti tech che, abbinati alle offerte uniche e ai prezzi competitivi di eBay, fanno sì che possiate fare degli ottimi affari. Un esempio è la smart TV Hisense 43E77HQ da 43″, un modello che eBay proponeva già a un prezzo mozzafiato rispetto ad altri shop e che, grazie al coupon, è diventato ancora più conveniente.

Parliamo infatti di una smart TV dal valore di 549,00€, acquistabile tramite gli sconti dei vari store a circa 400,00€. Su questo modello, eBay fa un mezzo miracolo, proponendolo a soli 329,00€, cifra che scende a 296,10€ dopo aver applicato il coupon “CASA23“. Un risparmio notevole non solo se lo si confronta con il prezzo originale, ma anche se comparato con gli altri store. Una smart TV destinata quindi ad essere acquistata da molti e, per questo, l’invito è di non indugiare troppo, anche perché parliamo di un modello dotato di pannello QLED, il che forse non lo si era mai visto a meno di 300 euro.

Un incredibile rapporto qualità/prezzo dunque, avvalorato dal supporto Dolby Vision, per un livello di esaltazione di colori e dettagli paragonabile a quello delle migliori smart TV da 40″, e dal DTS Virtual X, per un comparto audio capace di avvolgere l’intera stanza, aiutato da piccoli effetti virtuali pensati per offrire la sensazione che il suono provenga anche dall’alto.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata a questa iniziativa, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo coupon, visto che permette di acquistare una serie di prodotti a prezzi mai visti finora.

N.B: inserire il coupon “CASA23” per ricevere lo sconto extra del 10%. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di completare il pagamento.

Termini e condizioni

Codice: CASA23

Valore Coupon: 10%

Spesa minima: 20€

Sconto massimo per utilizzo: 100€

Numero max di utilizzi per utente: 3

Inizio: 23 gennaio 2023 ore 9:00

Fine: 19 febbraio 2023 ore 23:59

Coupon valido solo sui prodotti inclusi nelle categorie dei venditori

Si applicano termini e condizioni.

