Risparmia fino al 100€ sugli smartphone con questo coupon eBay

Vi segnaliamo che su eBay è partita un’interessante promozione relativa al mercato degli smartphone, grazie al quale – previo l’utilizzo di un apposito coupon sconto – sarà possibile ottenere un 5% di sconto sul prezzo di acquisto, con un calo sul prezzo finale fino a 100€! La promozione, valida solo fino al 26 luglio 2020, è attivabile una volta sola per account, ed è esclusiva per gli utenti registrati al portale., motivo per cui vi raccomandiamo di effettuare l’accesso (o l’iscrizione) prima di portare a termine il vostro acquisto. Per poter aderire a questa iniziativa non dovrete far altro che selezionare l’articolo che avete scelto nel carrello ed inserire il codice PITSMART10 nell’apposita sezione, ed il gioco è fatto!

Fra i vari smartphone coinvolti in questa promozione vogliamo segnalarvi la presenza del Huawei P40 Lite, che utilizzando il codice promozionale potrà essere vostro a 183,34€. Questo incredibile cellulare Android è avanzato e completo sotto tutti i punti di vista, il grande display da 6,4 pollici è in grado di riprodurre immagini con una risoluzione pari a 1.080x 2.310 pixel. Grazie al suo processore Octa Core, i 6 GB di RAM ed i 128 GB di memoria espandibili tramite microSD, si dimostra una macchina versatile e potente adatta a qualsiasi utilizzo. Il comparto fotografico è composto da un sensore principale a 48 MP con grandangolo e macro in grado di scattare foto e video in Full HD, mentre la fotocamera anteriore da 16MP è in grado di realizzare ritratti incredibilmente dettagliati. La batteria da 4.200mAh è in grado di far arrivare questo smartphone a fine giornata anche durante sessioni di utilizzo serrate, ed in caso di ricarica grazie alla tecnologia Huawei Supercharge da 40w permette di portare la carica da 0 a 70% in appena 30 minuti.

Cerchi altri codici sconto?

Oltre il versatile e potente Huawei P40 Lite, sono molti gli smartphone compresi in questa iniziativa di eBay, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa all’offerta, in modo che possiate trovare lo smartphone di vostro gradimento, entro il 26 luglio. Infine prima di alle tante offerte di eBay, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relativa tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

N.B. Il coupon sconto PITSMART10 va inseriti al momento del pagamento nell’apposita sezione del carrello. Assicurati che sia stato accettato prima di procedere.

