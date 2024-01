HOLY STONE Drone, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 31

Quando ammirate splendide riprese aeree che catturano panorami mozzafiato e conferiscono un tocco professionale ai contenuti video, sappiate che spesso sono realizzate con un drone. E oggi, possedere un drone di qualità è più accessibile che mai. Un esempio è il drone Holy Stone HS720R, attualmente disponibile al prezzo più basso di sempre su Amazon, con un risparmio del 31%! Ma quali sono le caratteristiche che lo rendono così interessante? Ce ne sono molte che potrebbero diventare indispensabili per voi...

Drone Holy Stone HS720R, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli appassionati di fotografia aerea e per chi desidera catturare immagini di qualità professionale, il drone Holy Stone HS720R si rivela una scelta eccellente e versatile. Con il suo sistema di stabilizzazione Gimbal a 3 assi e una telecamera 4K EIS, questo quadcopter è ideale per coloro che cercano la perfetta combinazione tra tecnologia avanzata e facilità d'uso. Dotato di una trasmissione a distanza fino a 3 km e di una batteria che garantisce 26 minuti di volo, offre un'elevata manovrabilità, permettendovi di pilotarlo mentre inquadrate paesaggi mozzafiato per i vostri contenuti.

Il drone Holy Stone HS720R si configura come una soluzione adatta anche ai principianti senza esperienza nella guida di droni, grazie alla sua estrema intuitività d'uso. Presenta funzioni di decollo e atterraggio assistiti, la capacità di seguirvi mantenendovi inquadrati con l'opzione Follow Me e la possibilità di ritorno automatizzato, che riporterà il drone in modo sicuro al punto di partenza.

Inoltre, l'ottica di qualità con un grandangolo da 140° consente inquadrature ampie, catturando efficacemente tutto ciò che vi circonda. Grazie allo sconto attuale, diventa una soluzione accessibile e perfetta per coloro che vogliono immergersi per la prima volta nel mondo delle riprese con drone. Il costo attuale è di soli 274,35€, rappresentando un notevole risparmio rispetto ai normali 399,99€.

