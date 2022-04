Pavimenti da pulire e pochissimo tempo a disposizione? Se siete alla ricerca del giusto prodotto che svolgerà al meglio le pulizie di casa al vostro posto, abbiamo l’offerta ideale da proporvi: il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot 901!

Solo per oggi questo aspirapolvere della gamma Ecovacs è infatti in sconto da Mediaworld al prezzo di 179,99€ , contro i 249,99€ del prezzo di listino. Si tratta di un’offerta vantaggiosa, data l’estrema validità del prodotto e dell’ottimo rapporto qualità/prezzo, che vi permetterà di avere in casa un aspirapolvere robot super scontato, pronto a sostituirsi a voi nelle pulizie di casa.

La sua navigazione è basata sulla tecnologia Smart Navi, che grazie all’utilizzo di laser crea una mappa virtuale del vostro ambiente in modo da seguire un percorso ottimizzato. La pulizia sistematica è ottima se si decide di creare un tracciato specifico da far seguire al robot, utile per mandarlo solo in alcuni punti della casa oppure facendogli evitare alcuni cavi delicati o altri oggetti che avete sparsi sul pavimento.

Deboot 901 è stato progettato con 2 opzioni di aspirazione differenti, una studiata per una corretta pulizia dei tappeti e una per l’aspirazione della superficie dei pavimenti. La pulizia profonda è ottenuta tramite l’utilizzo della spazzola principale, mentre l’aspirazione diretta avviene tramite la bocchetta ed è perfetta per raccogliere peli di animali o capelli. Il robot si muove quindi in modo completamente automatico, e grazie ai sensori anticollisione e anticaduta di cui è fornito saprà aggirare abilmente gli ostacoli, evitando i mobili e qualsiasi altro tipo di barriera.

Un grande plus è dato dall’App Ecovacs: è possibile controllare il Deebot in qualsiasi momento, programmare giornalmente il suo tracciato, scegliere a che ora attivare il robot e quali stanze fargli pulire. Nell’app è possibile trovare diverse funzioni, come la scelta di diverse modalità di pulizia, la programmazione oraria e il monitoraggio del lavoro assegnato al robot.

Un affare da cogliere al volo, perché Deboot 901 è l’elettrodomestico che ha tutte le caratteristiche vincenti per garantirvi una casa aspirata a dovere e con una programmazione ad hoc studiata da voi per soddisfare le vostre esigenze. Per questo vi invitiamo a visitare subito la pagina Mediaworld dedicata all’offerta, così da completare l’ordine prima che il prezzo torni a quello di listino!

