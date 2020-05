Robot aspirapolvere Roomba 980 con oltre il 30% di sconto su Unieuro

Siete in cerca di un ottimo partner per le pulizie di casa? Spolverare in primavera è tedioso e vorreste una mano nelle faccende quotidiane? Vi segnaliamo allora che sullo store Unieuro è disponibile un’ottima occasione per l’acquisto del robot aspirapolvere iRobot Roomba 980 che, in virtù degli originali 799,00€ è oggi in sconto a soli 549,00€, per quello che è tra i prezzi più bassi mai proposti dal portale Unieuro per questo specifico prodotto!

Dotato di 2 spazzole in gomma multi-superficie e perfetto per gestire al meglio la pulizia in quelle case in cui sono presenti animali, iRobot Roomba 980 effettua una pulizia completa dei pavimenti di casa in 3 fasi, grazie ai suoi sensori “Dirt Detect”, in grado di identificare le aree più sporche della stanza dove concentrarsi per una più accurata pulizia. Un partner perfetto per le vostre pulizie di casa che, venduto con uno sconto del 31%, può seriamente fare la differenza in termini di pulizia del vostro ambiente domestico, sgravandovi dal quotidiano lavoro di spolvero dei pavimenti. Insomma, un ottimo prodotto per quella che è un’occasione da cogliere davvero al volo!

» Clicca qui per acquistare iRobot Roomba 980 a prezzo scontato «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!