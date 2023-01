Pulire casa, si sa, non è mai divertente. Ed anzi, spesso si sentirebbe proprio il bisogno di un po’ di supporto, che magari può essere ritrovato nell’acquisto di uno dei moderni e performanti robot aspirapolvere, di cui il mercato oramai abbonda, con proposte che possono facilmente incontrare non solo i bisogni ma, soprattutto, le tasche di ogni tipo di acquirente.

Se, anche voi, siete dunque alla ricerca di un elettrodomestico intelligente che pulisca al posto vostro, e volete rivolgervi ad un dispositivo che possa davvero fare la differenza, pur chiaro che puntate all’acquisto di un prodotto fortemente scontato, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata a questa ottima offerta Amazon, relativa a quello che è certamente uno dei migliori elettrodomestici in circolazione.

Di che stiamo parlando? Dell’eccezionale iRobot Roomba i7+, un aspirapolvere robot di grande pregio, oggi acquistabile a soli 699,00€, con uno sconto del 30% rispetto agli originali 999,00€! Un affare non da poco, per un prodotto che ha dalla sua non solo un ottimo sistema di rilevazione e cattura dello sporco, ma anche la capacità di svuotarsi da solo, grazie alla sua rivoluzionaria colonnina di ricarica, ormai ampiamente ricopiata dalla concorrenza.

In soldoni, Roomba i7+ dispone di una stazione di ricarica a colonna che, oltre a ricaricare il robot alla fine di ogni ciclo di pulizia, provvede anche allo svuotamento automatico del suo vano di raccolta della sporcizia, evitando così che entriate in contatto con la sporcizia, e rendendo il robot autonomo per un totale di circa 30 cicli di pulizia!

Oltre a questa interessante ed utilissima feature, parliamo anche e soprattutto di un robot capace di garantire pulizie accurate ed efficienti, ed in grado di ripulire a dovere qualsiasi tipo di pavimentazione, evitando anche ostacoli e involontarie cadute (come quelle che possono essere causate dalla presenza di scale o gradini), grazie ad un sistema di navigazione efficiente e preciso, in grado di programmare, con l’esperienza, anche la migliore routine di pulizia possibile basandosi sulla planimetria della vostra abitazione.

Dulcis in fundo, Roomba i7+ è anche controllabile a distanza sia tramite app, che per mezzo dell’integrazione degli assistenti vocali Alexa e Google Assistant, che lo rendono anche una scelta ideale per chi ha allestito un’efficiente rete domotica, e cerca un dispositivo perfettamente integrabile nel proprio ecosistema domestico.

Ciò detto, vi suggeriamo di approfittare subito dello sconto che lo store sta riservando a questo ottimo aspirapolvere smart, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, prima che il prodotto vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

