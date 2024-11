Ruota della Fortuna by Mediaworld: scopri come vincere fantastici premi!

Mentre sono in continuo aggiornamento i migliori concorsi a premi della settimana, MediaWorld lancia una nuova ed entusiasmante opportunità per tutti i suoi clienti con il concorso Ruota della Fortuna, che offre la possibilità di vincere premi imperdibili. Il concorso è attivo fino al 2 dicembre e si rivolge a tutti i clienti maggiorenni, titolari di una carta fedeltà MediaWorld CLUB. Per partecipare è sufficiente scaricare l'App MediaWorld, registrarsi e iniziare a giocare per avere la possibilità di aggiudicarsi uno dei numerosi premi in palio.

Come partecipare al concorso

Per entrare nel concorso, i partecipanti devono scaricare l'App MediaWorld e accedere con il proprio account, utilizzando il codice della carta fedeltà MediaWorld CLUB e la mail associata. Una volta effettuata la registrazione, basterà cliccare sull'icona del gioco per entrare nella piattaforma di gioco. Da qui, un software di estrazione casuale assegnerà in modo immediato e randomico i premi ai fortunati vincitori. Ogni cliente avrà la possibilità di giocare una volta al giorno durante tutto il periodo del concorso.

Il sistema di estrazione è basato su un software certificato che garantisce la massima trasparenza e imparzialità. Quando un partecipante avrà la fortuna di vincere, un messaggio a video lo avviserà immediatamente dell'esito positivo. I premi, che vanno dai dispositivi di gaming come le cuffie Corsair HS55, alle smart TV QLED, fino a macchine da caffè e lavatrici, sono davvero alla portata di tutti coloro che decidono di partecipare.

Il concorso si concluderà il 2 dicembre 2024, ma le vincite saranno verbalizzate pubblicamente entro il 18 dicembre 2024, alla presenza di un notaio o di un funzionario camerale. Non perdete questa fantastica occasione di vincere premi straordinari semplicemente scaricando l'App MediaWorld e partecipando ogni giorno al concorso. Partecipate subito e fate girare la ruota della fortuna.

Leggi il regolamento