Saldi Alcott: fino al 55% di sconto su camice, felpe, scarpe e altro ancora

Siete intenzionati a rivoluzionare il vostro guardaroba? Alcott potrebbe soddisfare le vostre esigenze con una nuova tornata di sconti, che permette a tutti gli interessati di acquistare tantissimi capi d’abbigliamento del proprio catalogo a un prezzo decisamente allettante. In questo articolo troverete tutti i dettagli dei cosiddetti “Saldi di metà stagione”.

La promozione, innanzitutto, non ha una data di scadenza, di conseguenza vi invitiamo ad affrettarvi per non perdere i grossi vantaggi offerti da Alcott. Per chi non lo sapesse, la società garantisce una consegna entro 3/5 giorni lavorativi dalla data dell’ordine, effettuato dal lunedì al venerdì’ prima delle ore 16:00. Tuttavia, le tempistiche potrebbero dilatarsi per Sardegna e Sicilia.

Per quanto riguarda la modalità e costi di reso, tutti coloro che non sono soddisfatti del prodotto acquistato possono effettuare il reso entro 30 giorni dalla consegna dell’ordine. Naturalmente, l’articolo restituito deve ritornare con tutte le etichette interne e cartellini. Il reso, inoltre, ha un costo di cinque euro, che saranno detratti dall’importo della merce resa.

In questo articolo troverete una selezione dei migliori prodotti promozionati. Se siete interessati alla lista completa, vi consigliamo di consultare il seguente indirizzo. Prima di passare alla nostra rassegna, è doveroso consigliarvi di seguirci sui nostri canali telegram, dove potete trovare tantissime offerte su tecnologia, hardware, smartphone e sui prodotti cinesi.

Saldi di metà stagione, la nostra selezione

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!