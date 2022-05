Se state pensando di rinnovare il vostro guardaroba, vi consigliamo di prestare attenzione alla nuova promozione Gutteridge, che in occasione della sua Mid Season Sale propone i suoi prodotti di grande qualità a prezzi semplicemente eccezionali, con la possibilità di acquistare tanti capi di vestiario estivi con sconti che arrivano fino all’80%!

Parliamo in una selezione che comprende giacche, polo, camicie e bermuda, ideali per rinnovare il proprio guardaroba nel momento in cui la bella stagione ci fa tornare la voglia di passare il tempo all’aperto insieme a familiari e amici. Si tratta davvero di un’occasione d’oro per acquistare degli outfit strepitosi, disponibili per un periodo limitato e fino a esaurimento scorte.

Aderire alla promozione Mid Season Sale di Gutteridge è molto semplice, in quanto è sufficiente recarsi sulla pagina dedicata per trovare tutti i capi di abbigliamento in offerta, e mettere nel carrello quelli a cui siete interessati. Non ci sono vincoli di acquisto o vendite abbinate, e cercando bene potrete trovare alcune offerte che possono perfino arrivare oltre l’80% di sconto della promozione!

Tra le proposte più interessanti segnaliamo la camicia in lino rigato, caratterizzata da una tintura in capo che crea un effetto sportivo e casual perfetto per le serate estive. Si tratta di un capo leggerissimo, dalla vestibilità accostata al corpo ma comunque confortevole, cucito nella migliore tradizione sartoriale con 7 punti per centimetro. In occasione dei saldi Mid Season, questo articolo è disponibile a soli 15,00€, con un eccezionale sconto dell’85% sull’originale prezzo di 99,00€!

Se invece cercate un’opzione più classica, potete optare per la Polo basica con logo, disponibile in colore nero e caratterizzata dal marchio Gutteridge cucito sul petto. Realizzata in puro cotone leggero con trama Piquet, questa polo offre una vestibilità regolare, ed è disponibile in tutte le taglie dalla S alla 3XL. Il colletto tradizionale con chiusura a due bottoni e le maniche corte, con l’orlo fregiato di spacchi laterali, la rendono estremamente confortevole. Potete acquistarla a soli 12,90€, con uno sconto del 74% rispetto al suo prezzo originale di 49,00€.

Questi sono solo alcuni dei tanti capi disponibili in una promozione che vi permette di acquistare tantissimi capi ideali per la stagione estiva con sconti che vanno anche oltre l’80% rispetto al prezzo di listino. Parliamo di un’offerta di cui approfittare il prima possibile, con la possibilità concessa dal servizio Klarna, integrato nello shop di Gutteridge, di dilazionare il pagamento in tre comode rate senza interessi!

