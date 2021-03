Saldi Gutteridge: arrivano i primi saldi di Primavera!

Facciamo una piccola pausa dalla nostra quotidiana selezione di offerte tech per segnalarvi l’ultima tornata di promozioni che riguardano l’abbigliamento arrivata sul portale di Gutteridge, il noto brand specializzato nella moda uomo elegante. Questi sconti, decurtano i prezzi anche del 60% di molti capi presenti nel catalogo dello store, quindi non fatevi sfuggire l’occasione di aggiornare completamente il vostro guardaroba in vista di questi saldi di inizio primavera.

Questa promozione vi permetterà, infatti, di acquistare gli ultimi e prestigiosi capi di Gutteridge che, oltre ad essere il mix perfetto di tradizione sartoriale ed artigianalità made in Italy, sono anche dei modelli che vi permetteranno di avere un livello di qualità alta ad un prezzo veramente eccezionale.

Ovviamente in questa iniziativa risalta in particolare per la presenza di giacche in tessuto, realizzate in un particolare materiale tecnico impermeabile alla pioggia e perfetto anche per proteggere dal vento, un capo pensato per il businessman che vuole sempre alto il proprio livello di comfort senza rinunciare allo stile, anche in queste giornate primaverili dal clima variabile. Ma non finisce qui, infatti i saldi di Gutteridge riguardano anche una selezione di pantaloni che variano da quelli al 100% di lino , dotati di tasche a filo ed eleganti bottoni gialli, oppure quelli da smoking in lana 120, che mantengono il mix perfetto di freschezza ed eleganza.

Infine nella selezione di prodotti fatta da Gutteridge sono presenti anche alcuni gilet, per completare il proprio outfit elegante, oppure alcuni girocollo in cotone dal taglio più sportivo disponibili in ben 10 colorazioni, tra cui anche alcune atipiche come cipolla oppure il rosa, e con taglie che vanno da S fino ad arrivare ad XXL.

Insomma, avrete capito che se al momento siete alla ricerca di nuovi capi d’abbigliamento dal taglio raffinato ed elegante non potete farvi sfuggire questa promozione di Gutteridge, ed è per questo che il nostro consiglio non può che essere quello di visitare l’apposita pagina del portale e consultare tutte le offerte disponibili. Infine, non dimenticate come sempre di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

