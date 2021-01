Saldi invernali da EMP, sconti fino al 70%!

Con l’arrivo di questo fine settimana arrivano anche i tanto attesi saldi invernali, e lo sa bene EMP che, proprio a partire da oggi, ha deciso di svendere migliaia di articoli d’abbigliamento originali con sconti fino al 70%! Un’occasione davvero eccezionale, che permetterà a molti di voi di poter ampliare (o rivoluzionare) il vostro guardaroba, complici i prezzi stracciati di EMP che, come da consuetudine, offre un campionario vasto e coloratissimo, con tanti prodotti su licenza dedicati a brand di musica, film, serie TV e gaming.

Del resto la scelta è vastissima, con molti articoli addirittura a meno della metà del loro prezzo originale, come è ad esempio il caso della giacca da mezza stagione RED Estranged by EMP, che viene proposta a soli 29,99€ invece degli originali 99,99€. Caratterizzata da un motivo mimetico moderno e semplice, è perfetta per coloro che vogliono portarsi avanti ed essere pronti con il giusto abbigliamento in vista della stagione primaverile.

Munita di elementi decorativi in mesh vicino alle tasche, la RED Estranged by EMP presenta scritte e simboli in effetto graffiti che gli conferiscono un aspetto davvero particolare e originale. Le tasche, di cui una presente all’interno, hanno la chiusura con cerniera, mentre il cappuccio elasticizzato è completamente regolabile in modo da calzare a pennello e godere così del massimo comfort. Inoltre, questa giacca possiede il collo alto antivento, il che si rivela utile anche per proteggersi dalla pioggia.

Insomma, di occasioni da cogliere al volo ce ne sono parecchie, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata ai saldi invernali EMP, così da dare uno sguardo approfondito all’enorme catalogo del portale, ricordandovi che tali offerte potrebbero terminare nel giro di qualche giorno per poi ritornare a tempo debito, ecco perché il nostro consiglio è quello di non indugiare troppo. Detto ciò, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!