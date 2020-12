Samsung Galaxy A21s ad un prezzo imperdibile nelle offerte Mediaworld

Dopo diversi giorni di pausa, è giunto il momento di tornare a segnalarvi quelle che sono, e saranno, le ultime offerte dell’anno. Come siamo soliti fare, iniziamo prima di tutto nel proporvi l’iniziativa Solo per oggi di Mediaworld, dal momento che le offerte hanno una validità molto breve e termineranno a fine giornata, motivo per cui suggeriamo di sbrigarvi qualora sia presente il prodotto che stavate cercando.

Televisori e smartphone sono i protagonisti del catalogo di oggi, ma non mancano anche piccoli e grandi elettrodomestici, anch’essi caratterizzati da sconti importanti e degni di nota. Tra i tanti, vogliamo segnalarvi il Samsung Galaxy A21s, smartphone entry-level pensato non solo per coloro che vogliono spendere poco, ma anche per chi vuole possedere un dispositivo moderno, funzionale e con specifiche in grado di eseguire le principali attività quotidiane (telefonate, social, foto). Si tratta di un dispositivo alla portata di tutti, quindi, il cui prezzo diventa ancora più irrisorio grazie alle offerte Mediaworld, che lo propone oggi a soli 149,99€ invece di 209,99€.

A sorprendere, è il display da 6,5 pollici, il comparto fotografico composto da ben 4 sensori posteriori, la possibilità di espandere la memoria interna con una Micro SD fino a 512 GB e la batteria da 5.000 mAh, capace di portarvi tranquillamente al secondo giorno di utilizzo intenso. Dotato inoltre di GPS, Bluetooth 5.0 e di tutte le connessioni necessarie per collegarsi alla vostra rete internet alla massima velocità, il Samsung Galaxy A21s si rivela perfetto per coloro che non hanno grandi esigenze ed è, come detto, uno dei migliori smartphone che potete acquistare in questa fascia di prezzo.

Il prezzo proposto da Mediaworld per questo specifico modello è senza dubbio uno dei più bassi della rete, ma nel Solo per oggi troverete tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina. Detto ciò, non ci resta altro che invitarvi a seguirci per il resto della giornata perché ci saranno altre offerte da scoprire, ma non prima di avervi ricordato di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

