Samsung Galaxy Note 10 Lite a meno di 400€ nel Solo per oggi Mediaworld

A proporre offerte interessanti in questa vigilia di Natale ci pensa anche Mediaworld che, con la sua immancabile iniziativa Solo per oggi, mette a disposizione diversi prodotti a prezzi davvero competitivi e forse in alcuni casi persino tra i più bassi in assoluto. Senza dubbio, quella della nota catena di distribuzione è una delle ultime opportunità che si presenteranno in questi ultimi giorni dell’anno, dando la possibilità agli utenti di pagare anche in comode rate a tasso zero, utile qualora nelle ultime settimane i regali di Natale vi abbiano già fatto spendere molto.

Tra gli articoli più rilevanti, quello che spicca maggiormente è il Samsung Galaxy Note 10 Lite, dal momento che viene proposto ad un prezzo veramente interessante, solo 388,00€, una cifra che possiamo ritenere quasi irrisoria per un modello della serie Note, la quale si caratterizza per la presenza della S-Pen, che permette al dispositivo di eseguire una marea di funzionalità in più rispetto a qualsiasi altro smartphone disponibile a mercato.

Dotato di un grande display da 6,7 pollici Super AMOLED, il Samsung Galaxy Note 10 Lite è il dispositivo ideale per coloro che hanno la necessità di sfruttare appieno il multitasking, prendendo appunti in tempi rapidissimi, firmare documenti, apportare modifiche a quest’ultimi con facilità e numerose altre funzioni. La S-Pen riesce veramente a fare la differenza, scatenando la vostra creatività grazie alla punta fine da 0,7 mm ed ai 4096 livelli di pressione che, qualora non si fosse capito, permettono di scrivere sullo schermo in modo fluido e con un’ottima precisione.

Inoltre, la S-Pen di quello che probabilmente sarà l’ultimo modello della serie Note (almeno stando ad alcuni leak apparsi nella rete) può funzionare anche da telecomando grazie alla connessione bluetooth, facendovi aprire un mondo di possibilità. Ad esempio, basta una semplice pressione sul tasto della S-Pen per scattare foto senza dover toccare lo schermo del dispositivo, sfogliare la propria galleria fotografica e avviare o mettere in pausa la riproduzione musicale. Vale la pena sottolineare anche la possibilità di convertire rapidamente la scrittura a mano in testo, il quale potrete poi decidere di copiare, incollare o condividere.

Come potete vedere, le possibilità offerte dal Samsung Galaxy Note 10 Lite sono tante e questo concentrato di tecnologia potrà essere vostro ad un prezzo veramente basso grazie alle offerte Mediaworld le quali, ricordiamo, includono anche altri prodotti che vi consigliamo di scoprire nella nostra lista in calce o direttamente sulla pagina dedicata all’iniziativa. Detto ciò, non ci resta altro che augurarvi buon Natale, ma non prima di avervi ricordato di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto. Buon Natale!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!