Samsung Galaxy Note10 Lite e molto altro nelle offerte Unieuro!

Come ogni giorno, Unieuro rinnova le cosiddette “Offerte del giorno” con nuovi prodotti. Questa promozione, per chi non lo sapesse, consente di acquistare uno o più articoli promozionati a un prezzo decisamente vantaggioso. Le offerte hanno la valenza di un solo giorno, di conseguenza vi consigliamo di affrettarvi se siete desiderosi di prendere un Samsung Galaxy Note10 Lite o un elettrodomestico.

Partiamo fin da subito con uno dei prodotti promozionati in super sconto, vale a dire il Samsung Galaxy Note10 Lite, che viene proposto a 479,00 euro anziché 629,00 euro. Si tratta di un dispositivo che possiede un display SuperAMOLED con una risoluzione in FullHD+ (vale a dire 1080 x 2400 pixel). Il cuore pulsante di questo smartphone è il processore Samsung Exynos 9 Octa 9810, accompagnato da ben 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (quest’ultima espandibile con MicroSD fino a 1000 GB). Come comparto fotografico, troviamo una tre fotocamere posteriori da 12 Mp + 12 Mp + 12 Mp, capaci di garantire buoni scatti in molte circostanze. Infine, il tutto è alimentato da una batteria da 4500 mAh!

Prima di passare alla lista completa delle offerte, bisogna sottolineare che tutti i prodotti godono della spedizione gratuita. In alternativa, è possibile scegliere il ritiro in negozio, e per farlo basta scegliere uno disponibile nelle vicinanze.

Le Offerte del giorno di Unieuro, tutti i prodotti

