Samsung Galaxy Note10 Lite tra le offerte Solo per oggi di Mediaworld

Dopo aver dato un’occhiata alle prime news della mattinata, è giunto ora il momento di volgere lo sguardo a Mediaworld, ed a quelle che sono le sue proposte in sconto per le quotidiane offerte dei “Solo per oggi”, ovvero quelle promozioni della durata di 24 ore che, come ormai saprete, vi permettono di acquistare a prezzi davvero eccezionali un gran numero di prodotti tech tra cui, di norma, anche un buon campionario di grandi elettrodomestici.

Tuttavia, non è di questi che vi parleremo oggi, perché l’offerta più interessante del giorno è certamente quella che lo store sta proponendo in merito all’ottimo Samsung Galaxy Note10 Lite, tra gli smartphone di punta del produttore coreano e, per altro, curiosamente in sconto anche tra le ricche pagine di Unieuro. La differenza tra i due store? Soli 10 euro, ma in favore di Mediaworld, che dai precedenti 629,99€ propone lo smartphone a soli 469,00€, laddove la concorrenza chiede invece 479,00€.

Ampio, luminoso e davvero comodo da utilizzare, Galaxy Note10 Lite non è la semplice versione economica del più noto Note10, quanto invece una versione più leggera ma non per questo meno performante. Dotato anch’esso della peculiare S-Pen, grazie al suo pennino è in grado di offrire praticamente tutte le funzionalità note dei suoi fratelli maggiori ed è in grado, pur essendo proposto ad un prezzo più basso, di offrire un’esperienza utente eccezionale e senza troppi compromessi. Inoltre, Galaxy Note10 Lite è equipaggiato di un ampio display AMOLED, nonché di un comparto fotografico versatile e soddisfacente, rappresentando in tutto e per tutto l’ennesima ottima proposta da parte della casa coreana, particolarmente consigliata a chi non ha troppe pretese dal punto di vista delle performance visto che, per ovvi motivi, non può contare in tutto e per tutto su di un hardware sovrapponibili ai restanti esponenti della gamma Note 10.

Ovviamente Samsung Galaxy Note10 Lite è solo uno dei tanti prodotti in offerta oggi tra le ottime proposte del giorno Mediaworld. Proposte che, come sempre, abbiamo selezionato per voi stilando una comoda lista di prodotti consigliati anche se, come sempre, il nostro invito è anche quello di consultare la pagina ufficiale dedicata a tutte le proposte “Solo per Oggi”, così da non lasciarvi scappare nessuna delle offerte disponibili. Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

