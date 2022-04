Se siete alla ricerca di una scopa elettrica senza fili, vi consigliamo caldamente di dare uno sguardo al modello Samsung Jet 90 Multi che Unieuro sta proponendo in forte sconto al costo di 599,00€ invece di 799,00€, ribassando il prezzo originale del 25%!

La scopa elettrica Samsung Jet 90 Multi è potente, ergonomica e dotata di ben 4 regolazioni di lunghezza, per raggiungere anche le zone più scomode della vostra casa. Proprio per questo, trattandosi di un articolo particolarmente valido, vi consigliamo di sfruttare l’offerta fintanto che è ancora attiva e ci sono scorte a disposizione!

Questo elettrodomestico a marchio Samsung è dotato del motore Digital Inverter Samsung Jet, in grado di arrivare a una potenza aspirante di ben 200W, efficiente su qualsiasi tipologia di pavimento. Inoltre, la spazzola morbida Soft Action vi aiuterà a raccogliere lo sporco più ostinato dai pavimenti più duri e dalle fessure più nascoste, grazie al suo ampio movimento a 180 gradi pensato per raggiungere ogni angolo con il minimo sforzo. Per il massimo della pulizia, potrete applicare i panni in microfibra riutilizzabili o i panni umidificati monouso in dotazione, che vi aiuteranno a ottenere risultati eccellenti anche su delle superfici complicato, come quelle in legno.

Il massimo della comodità è assicurato anche dall’inclinazione a 7 gradi della Samsung Jet 90 multi che agevolerà anche le manovre più complicate e vi consentirà di posizionarla ovunque, nello spazio circostante. Altrettanto importante, la batteria sostituibile a lunga durata, pensata per assicurarvi circa 1 ora di utilizzo continuo. Per ottenere nuovamente il pieno della carica, vi basterà riportarla alla base Self Standing e attendere poco più di 3 ore prima di continuare a pulire.

Infine, per verificare le impostazioni scelte o le condizioni della batteria in qualsiasi momento, vi basterà dare uno sguardo al display digitale integrato. Questo piccolo schermo vi mostrerà costantemente il livello di carica della scopa elettrica e il tipo di spazzola in uso, in più vi avviserà in caso di problemi di intasamento. Vi ricordiamo che, solo per questi giorni, è disponibile con un sconto scontato del 25%!

