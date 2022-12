Se siete alla ricerca di un buon monitor per il vostro PC, capace di trasformarsi in una smart TV in pochi secondi al momento del bisogno, Samsung è ad oggi l’unico produttore a realizzare questi dispositivi innovativi, e Amazon propone in queste ore lo Smart Monitor M5 da 27 pollici (versione 2022) al prezzo più basso di sempre. Un’occasione imperdibile, soprattutto se vista in ottica regalo per se stessi o conoscenti.

Senza girarci intorno, il risparmio netto è di 140 euro se calcolato sul prezzo ufficiale, il che significa che potete acquistarlo a soli 189,90 euro. Ben più di una semplice offerta, in quanto uno sconto del genere ce lo si poteva attendere sulla versione 2021 che, allo stato attuale, costa addirittura più della 2022, a parità di diagonale ovviamente. Va citato, però, che il prezzo più basso è valido solo sulla colorazione bianca, un fattore che comunque non dovrebbe incidere più di tanto su un eventuale acquisto.

Come anticipato, gli Smart Monitor di Samsung sono prodotti innovativi e versatili, capaci di fungere sia come monitor che smart TV, grazie a una piattaforma simile a quella integrata nei televisori. Il passaggio da una modalità all’altra sarà semplice e veloce, merito anche di un telecomando smart integrato, con il quale potrete spostarvi da un’applicazione all’altra. Essendo sprovvisto del collegamento per l’antenna, i programmi televisivi saranno visualizzati in streaming tramite la connessione Wi-Fi, requisito essenziale per accedere inoltre alle app come YouTube, Netflix e Disney+. Quest’ultime, insieme a molte altre, sono incluse nella piattaforma, pertanto non c’è bisogno di scaricare nulla.

Alcune operazioni, come chattare, navigare sul web e visualizzare documenti con la suite Office, si potranno fare senza l’ausilio del PC, e potrete persino trasformare il monitor in un centro di gestione della casa, controllando eventuali altri dispositivi domestici IoT tramite l’app SmartThings. Insomma, per meno di 200 euro avrete modo di essere produttivi senza il PC, così come avere un pannello da 27 pollici di buona qualità, con supporto all’HDR10 e design senza bordi su tre lati.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!