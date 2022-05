È arrivato il momento cruciale in cui dovete cambiare la TV e siete indecisi rispetto a tutti i prodotti presenti sul mercato? Siamo qui per aiutarvi, e il televisore che vi proponiamo oggi è uno dei migliori nella sua categoria: il Samsung QE75Q60AAUXZT QLED da 75″!

Solo per oggi, infatti, questa TV top di gamma dal grande schermo è offerta su Mediaworld ad un prezzo imbattibile: il prezzo di listino di 1.999,00€ passa a 999,00€, sicché potrete portarvela a casa con uno sconto di ben 1000 euro!

Questa TV parte già con una marcia in più: grazie al processore Quantum Lite 4K, veloce e intelligente, potrete vivere un’esperienza unica grazie all’ottimo upscaling delle immagini, che vi regalerà una visione più nitida e vivida dei contenuti a schermo, con immagini sempre di ottima qualità, a prescindere da quello che è il segnale originale. Oltre a ciò, questo potente processore Samsung è in grado anche di ottimizzare la qualità audio in base ai contenuti visualizzati, offrendovi il meglio degli effetti sonori a prescindere dalla tipologia di contenuto riprodotto, sia esso un vecchio film, una serie TV in streaming o un videogame per console di ultima generazione.

Sfruttando appieno la pregiata tecnologia Quantum Dot, questo modello Samsung QLED esalta ogni aspetto dell’esperienza visiva grazie soprattutto alle dimensioni generose del suo splendido pannello da 75″ che, con una risoluzione dello schermo di 3840×2160 pixel, garantisce una visione più che degna di una sala cinematografica. Tuttavia, non sono solo le misure del televisore a rendere la visione spettacolare, ma anche la sua natura QLED, studiata per esaltare al massimo la luminosità dello schermo, ottenendo come risultato un miglioramento netto del rapporto di contrasto. Lo spettro dei colori sarà quindi gestito in modo da esprimere la gamma di colori al meglio, garantendo una qualità dell’immagine lontana da quella proposta dai televisori non QLED, con una resa più realistica ed emozionante.

Anche l’occhio vuole la sua parte, e il Samsung Qled QE75Q60AAUXZT sa rendere giustizia anche allo stile. Progettato infatti con un design elegante e raffinato, questo televisore saprà essere discreto grazie al suo schermo sottile. Senza rinunciare a delle immagini potenti per un’esperienza immersiva, potrete quindi godere di una smart TV che sappia soddisfare il vostro gusto minimal adattandosi perfettamente nel vostro ambiente.

Insomma, parliamo quindi un prodotto di ottima qualità offerto ad un prezzo super vantaggioso, una smart TV che catturerà il vostro sguardo con i suoi colori intensi e che vi ripagherà con una riproduzione dalle altissime prestazioni. Per questo vi invitiamo a visitare subito la pagina Mediaworld dedicata all’offerta , così da completare l’acquisto prima che il prezzo torni quello di listino!