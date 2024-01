San Valentino si avvicina e, come sempre, non c'è modo migliore di festeggiarlo che regalando ai vostri partner qualcosa di carino e gradito. Se, però, quest'anno volete fare un dono che si esime dai classici cioccolatini o fiori e punta un po' più sul nerd, siete nel posto giusto: in questo articolo vi consiglieremo alcuni dei set LEGO più ideali da regalare alla vostra dolce metà in occasione della festa degli innamorati.

Ovviamente ci sarà spazio per set romantici e dedicati proprio a San Valentino, ma non solo: vi proporremo, infatti, una ricca varietà di LEGO ideali per ogni gusto, così da accontentare sia i Romeo che le Giuliette. Inoltre, nonostante i LEGO siano notoriamente costosi, la fascia di prezzo andrà dai 15 euro in su, cosicché, a prescindere da quanto siate disposti a spendere, troverete sicuramente l'articolo perfetto per voi.

San Valentino: i migliori set Lego da regalare a chi ami

Bouquet di rose

Cosa c'è di più tradizionale che regalare un bel mazzo di rose a San Valentino? Grazie a questo set LEGO, però, il magnifico bouquet di rose rosse durerà in eterno: gli 822 mattoncini compongono gli iconici fiori in 3 diversi stati di fioritura, dal bioccolo alla bellezza massima, per un totale di una dozzina di rose rosse e 4 rametti di gipsofila. Inoltre, potrete decidere la lunghezza degli steli in modo da adattarle al vostro vaso preferito e posizionarle in qualsiasi punto della casa senza avere mai la preoccupazione che possano appassire.

Orchidea

Uno dei set della linea LEGO Botanical più amati in assoluto è una rappresentazione straordinaria delle delicate fioriture di un'orchidea, un fiore che da sempre simboleggia l'eleganza e richiede molta cura nella realtà. Questo set da 608 pezzi, ideale per qualsiasi spazio e stile di design, cattura l'essenza della magnifica pianta e include sei corolle mature e due boccioli, offrendo una gamma completa della bellezza dell'orchidea con tanto di vaso costruibile. Insomma, parliamo non solo di un elemento di design da esporre in casa o in ufficio, ma anche personalizzabile, giacché è stato progettato per consentire di decidere la disposizione degli steli e dei fiori.

Set di rose

Torniamo a parlare di rose, ma questa volta con un budget molto più ridotto: con meno di 15 euro potrete portarvi a casa questo set con due rose rosse, per un totale di 120 pezzi. Parliamo, dunque, di un dono meno impegnativo, magari adatto a una ragazza su cui volete fare colpo o una coppia sbocciata da poco. Nonostante ciò, farete sicuramente una magnifica figura grazie a questo dono originale ed eterno!

Pappagallini innamorati

L'ultimo set a tema strettamente "amoroso" che vi proponiamo sono questi due stupendi pappagallini innamorati, con tanto di cuore nello sfondo e cuoricini nella base. Insomma, dei veri e propri piccioncini, per un totale di 298 pezzi e una dimensione, da costruito, di 11,5cm. Anche in questo caso parliamo di un set abbastanza economico, essendo disponibile a meno di 35 euro, e che intenerirà la vostra dolce metà a prescindere che sia un'appassionata di LEGO o meno.

Fotocamera Polaroid OneStep

Passiamo ora ai set non necessariamente dedicati a San Valentino, ma che rappresentano dei perfetti regali sia per lei che per lui. Il primo che vi proponiamo è il bellissimo LEGO Ideas dedicato all'iconica fotocamera istantanea Polaroid OneStep SX-70: è possibile ricreare la macchina nei minimi dettagli, dal mirino allo spettro dei colori alla manopola della sensibilità della luce. Inoltre, la caratteristica che la rende unica è che funziona! Sono incluse, infatti, 3 foto istantanee illustrate che potrete far uscire premendo il pulsante rosso dell'otturatore, ricreando il funzionamento della vera Polaroid. Insomma, un regalo perfetto per gli amanti della fotografia!

Guanto dell'Infinito di Thanos

Se la vostra dolce metà è appassionata dei film o fumetti Marvel il set LEGO che la renderà senza dubbio contenta è il magnifico Guanto dell'Infinito di Thanos, nonché uno dei set più amati in assoluto. Il risultato è, infatti, un pezzo da esposizione spettacolare, il quale ricrea nei minimi dettagli il guanto indossato dall'iconico supercattivo Marvel con tanto delle gemme dell'Infinito da lui rubate. Inoltre, è possibile montarlo in due posizioni diverse, di cui una con lo schiocco delle dita che ha fatto svanire il 50% degli abitanti della Terra. A completare il set da 590 pezzi è la targhetta descrittiva, la quale lo rende un vero e proprio pezzo da collezione.

Casco di Darth Vader

Infine, il set LEGO perfetto per tutti gli appassionati di Star Wars è l'imponente Casco di Darth Vader; questo set non solo è molto spesso in sconto a meno di 65 euro, ma racchiude in sé tutta l'anima dell'iconica saga cinematografica di George Lucas, riproducendo in 834 pezzi il casco indossato da Anakin Skywalker dopo essere stato quasi ucciso ed essersi trasformato nel capo supremo dei Sith. Come tutti i set LEGO, anche in questo caso parliamo di un pezzo da collezione incredibilmente dettagliato, che farà la felicità di chiunque senta un po' di Forza scorrere nelle vene.

