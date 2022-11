Il freddo è arrivato e, diciamocelo, è stato più traumatico che mai, non solo perché faceva caldo fino a pochissimi giorni fa, ma soprattutto perché, a causa della complessa situazione geopolitica, il prezzo del gas, utile al nostro riscaldamento, è salito alle stelle. Detto questo, quello che vi offriamo oggi è un gadget davvero sfizioso, utilissimo per chi, ad esempio, soffre costantemente il freddo alle mani, dentro e fuori le pareti domestiche.

Su Amazon, infatti, è disponibile questo sfizioso scaldamani elettrico targato Unigear, ricaricabile come una powerbank e quindi sempre pronto all’uso! Il prezzo è ottimo, ed il prodotto pure, viste le sue ottime funzionalità ed anche il suo design, sfizioso, colorato e facilmente inseribile in tasca o in borsa.

Si tratta di una di quelle classiche “genialate” che si possono trovare sul portale, utile tanto da regalare a sé stessi, quanto ad una persona particolarmente freddolosa, specie considerando il prezzo accattivante di appena 26,39€, scontato del 27% rispetto agli originali 35,99€!

Un affare piccolo ma sfizioso, per un prodotto che vi regalerà ben più di una soddisfazione! Bastano infatti pochissimi secondi perché lo scaldamani Unigear raggiunga una temperatura ottimale, e grazie al piccolo, ma chiaro, schermo digitale LED presente sulla sua parte frontale, sarete sempre informati sulla temperatura raggiunta dal dispositivo, oltre che sul livello di carica della batteria.

Come intuirete, dunque, parliamo di un prodotto realizzato con una certa cura, come anche testimoniato dal corpo in alluminio aeronautico, che permette una perfetta conduttività termica, oltre che una efficiente dissipazione del calore una volta spento, così che possiate riporlo senza rischi in tasca o anche in una borsa.

Carico al 100% in circa 2 ore, è uno dei pochi dispositivi di questo tipo a permettere una regolazione attiva della temperatura, così da evitare qualsiasi spiacevole problema per il contatto con un dispositivo troppo caldo e, dulcis in fundo, può persino essere comodamente utilizzato come powerbank, semplicemente collegando qualsiasi dispositivo alla sua porta di ricarica USB C.

Insomma, un prodotto versatile e utilissimo, specie in concomitanza dell’arrivo della stagione fredda e che, per questo, vi suggeriamo di acquistare quanto prima consultando l’apposita pagina Amazon, così da evitare che l’offerta termini o, peggio, che il prodotto vada esaurito (e data la richiesta non è da escludere che accada presto!).

