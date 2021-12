Scommessa su Amazon: auricolari True Wireless a meno di 9€!

Ci avviamo verso la conclusione di questa giornata di offerte segnalandovi un prodottino che, stando alle recensioni su Amazon, sembrerebbe godere di un rapporto qualità/prezzo davvero da capogiro! Stiamo parlando di un paio di auricolari true wireless del marchio cinese Aukoy, che dal prezzo originale di 13,99€ (già di per sé ridicolo), sono oggi in sconto ad appena 8,79€!

Non c’è bisogno che ve lo si dica: ci sono tutte le premesse per un’ottimo affare anche se, come da titolo, consideriamo questo articolo una “scommessa”, giacché si tratta di un prodotto che non abbiamo avuto modo di testare, seppure le recensioni sul Amazon, in gran parte positive, facciano ben sperare.

Semplici nel design, che pare richiamare palesemente quello delle più celebri AirPods, questi auricolari true wireless si propongono, almeno sulla carta, come un prodotto davvero niente male. Parliamo infatti di auricolari con tecnologia di connessione Bluetooth 5.0, ovvero la più recente approdata sul mercato, ed in grado di offrire una connessione stabile e potente, anche al netto di situazioni in cui, ad esempio, la folla circostante potrebbe interferire con la stabilità.

Il design è leggero ed ergonomico, ed ogni auricolare si propone con un diaframma vibrante da 13 mm e tecnologia di rendering HD, così da garantire una buona riproduzione del suono. Aggiungeteci poi un’autonomia che promette fino a 5 ore di riproduzione con una singola ricarica, ed una custodia di ricarica inclusa nel prezzo, e capirete perché qui si sia rimasti stupiti dopo aver constatato il prezzo!

Del resto, è impossibile acquistare qualcosa di anche solo simile a meno di 10€, specie se si cerca degli auricolari dotati di una custodia di ricarica. Si tratta, al netto delle perplessità sulla marca, di una scommessa potenzialmente vincente e, per questo, vi invitiamo a tenerla caldamente in considerazione, specie in vista del Natale!

