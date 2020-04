Sconti e Coupon per la Xiaomi Mi Fan Festival su eBay!

Vi segnaliamo che su eBay ha preso il via un’ottima promozione tutta dedicata ai prodotti a marchio Xiaomi! Stiamo parlando del Xiaomi Mi Fan Festival che vi permetterà di ottenere uno sconto fino ad un massimo di 50€ su una vasta selezione di prodotti del brand cinese!

La promozione sarà online a partire da oggi (giovedì 2 aprile 2020) e sarà disponibile fino alle 23:59 del 15 aprile, offrendovi quindi tutto il tempo necessario per scoprire e confrontare i prezzi dei tantissimi prodotti in offerta: dagli ormai consolidati ed apprezzatissimi smartphone, sino ai meno noti ma efficienti aspirapolvere robot! Il merito è del coupon sconto PITMIFEST, grazie al quale sarà possibile ottenere uno sconto pari al 15% su di una ampia selezione di prodotti scelti la cui lista completa è disponibile a questo link.

Informazioni sul buono sconto

Coupon valido solo sulla selezione prodotti presenti a questo link

Codice: PITMIFEST

Sconto: 15%

Sconto massimo: 50€

Inizio: 2 aprile ore 9.00

Fine: 15 aprile ore 23.59

Come riscattare il buono sconto su eBay.it

Aggiungi nel carrello uno o più prodotti di categorie idonee

Prima di effettuare il pagamento, inserisci il codice coupon nel campo dedicato e ottieni lo sconto

Paga con PayPal o carta di credito o debito

Come detto, i prodotti che aderiscono all’offerta sono davvero numerosi e, tra le varie proposte, val certamente la pena segnalare anche la presenza di numerosi smartphone di grandissimo successo della casa cinese come Redmi Note 8 e, sopratutto, l’ancora ottimi Xiaomi Mi 9T, semplicemente lo smartphone a cui fare riferimento nel caso in cui si abbia un budget non superiore ai 350 euro. Un prodotto di altissimo livello, dotato di display AMOLED, processore Snapdragon 730 e ben 6 Gigabyte di RAM, oltre ad una efficiente e funzionale tripla fotocamera posteriore! Un must, arrivato sul mercato meno di un anno fa e ancora oggi amatissimo da chiunque voglia un top di gamma a prezzi contenuti!

Dunque, senza indugiare oltre, vi segnaliamo quelli che sono, a nostro giudizio, i prodotti a cui vale davvero la pena dare uno sguardo, sia per qualità del prodotto che per prezzo proposto, ben intenso che la promozione sarà limitata, e terminerà il prossimo 15 aprile alle ore 23.59, nonché fino ad esaurimento scorte dei prodotti. Il nostro consiglio? Date subito un’occhiata alle offerte ed acquistate i prodotti che vi interessano senza attendere troppo, pena la fine delle disponibilità del rivenditore! Buono shopping!

N.B. Il codice PITMIFEST è valido solo sulla selezione prodotti presenti a questo link. E per gli acquisti effettuati entro e non oltre le ore 23.59 del 15 aprile 2020. I prezzi che seguono sono quelli originali dei prodotti. Termini e condizioni a questo indirizzo.

La nostra selezione di prodotti

