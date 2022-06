State cercando delle luci ottime per il vostro set da gaming? Allora non potete lasciarvi scappare la promozione per la giornata della musica, in corso dal 15 al 21 giugno su Govee. Lo store ha deciso di creare una sezione in cui potrete scegliere tra lampade, pannelli luminosi, luci a LED e molti altri prodotti di qualità scontati anche di 40€!

Govee è un validissimo brand che produce articoli per l’illuminazione di ambienti pienamente personalizzabili e facilmente gestibili tramite app, Alexa e Google Assistant. Per questo, trattandosi di una promozione particolarmente interessante e conveniente, vi consigliamo di completare i vostri acquisti il prima possibile!

Nell’apposita categoria creata dallo store, le proposte sono davvero tantissime e tutte super valide, ma tra gli articoli che vi consigliamo maggiormente c’è il Govee Glide Wall Light disponibile a 74,99€ invece di 99,99€. Questa confezione è l’ideale per creare incantevoli effetti di luce contro le vostre pareti, decidendo liberamente come assemblare i 7 pezzi della confezione per creare la forma che più preferite e, non meno importante, potrete cambiarla in qualsiasi momento!

Govee Glide vi permetterà di impostare tonalità e intensità tramite l’applicazione disponibile per smartphone, scegliendo tra oltre 40 splendide modalità: dalla più soffusa e neutrale fino a quella ideata per reagire a musica e suoni. Inoltre, non solo vi viene garantita una spedizione rapida e sicura in pochi giorni, ma potrete entrare in contatto con l’assistenza in qualsiasi momento via mail o via chiamata e, non meno importante, per qualsiasi problema potrete chiedere un reso o un rimborso!

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Govee dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!