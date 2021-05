Sconti fino al 35% sui router Asus per la Amazon Gaming Week!

Come saprete, su Amazon è in corso la Gaming Week e come potevamo non occuparci delle numerose offerte disponibili? Tante sono le proposte per gli appassionati di gaming, i quali possono ora risparmiare cifre sostanziose anche sull’acquisto di router e sistemi mesh a marchio Asus, brand che realizza alcune delle migliori soluzioni capaci di sfruttare al massimo la vostra connessione internet e dominare nelle sessioni competitive online.

Per questa occasione, il portale ha deciso di scontare il meglio del meglio, mettendo in campo una scontistica che si presenta pochissime volte durante l’anno, ed ecco perché i giocatori che vogliono migliorare le proprie prestazioni in game dovrebbero prendere in seria considerazione questa iniziativa che, fortunatamente, durerà per l’intera settimana, dandovi anche il tempo necessario per decidere quale router si adatta meglio alle vostre esigenze. Occorre però tenere a mente il fatto che lo stock potrebbe terminare da un momento all’altro, cosa molto probabile considerata la scontistica.

Ad ogni modo, i più esigenti saranno felici di sapere che tra le proposte vi è anche il router Asus ROG Rapture GT-AC5300, il cui sconto del 32% vi permetterà di comprarlo a 244,99€ invece di 359,90€, una cifra sicuramente non bassa per un router, ma giustificata dalle incredibili potenzialità che gode questo specifico modello. Ovviamente, siamo di fronte ad uno dei migliori router in circolazione, ideale per chi vuole tenere sotto controllo tutti i fattori più importanti di gioco, oltre ad avere un sistema integrato in grado di neutralizzare le minacce esterne prima che colpiscano la rete.

A questo si aggiunge la VPN Fusion, una funzione che vi permetterà di eseguire contemporaneamente una VPN e una connessione internet ordinaria, utile qualora ci fossero altre persone nelle vicinanze che hanno la necessità di collegarsi tramite VPN, lasciando a voi le massime prestazioni della connessione. Questo e molto altro può essere gestito tramite il ROG Gaming Center, una sorta di pannello di controllo integrato in Asus ROG Rapture GT-AC5300, la cui interfaccia è stata pensata per funzionare anche su mobile e visualizzare le informazioni di gioco in tempo reale.

Un’offerta dunque davvero eccellente, ma se le caratteristiche di Asus ROG Rapture GT-AC5300 vanno ben oltre le vostre esigenze, vi ricordiamo che la promozione include anche soluzioni meno costose ma pur sempre adatte per sfruttare al meglio la vostra connessione. Per scoprire tutte le offerte, vi consigliamo di visitare la pagina dedicata e di dare un’occhiata alla nostra lista in calce dove abbiamo selezionato quelle che sono, secondo noi, le più interessanti di questa categoria. Infine, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di altre offerte o coupon, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping e buon divertimento!

