Sconti fino al 40% nelle nuove offerte sugli elettrodomestici Philips!

Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte del giorno Amazon dove, come avrete visto, sono in sconto gli ottimi prodotti a marchio Tado, è ora il momento di proporvi un’altra delle ottime offerte in cui il portale si sta spendendo in queste ore.

Per la precisione parliamo della nuova tornata promozionale che investe i prodotti per la casa e la cura della persona a marchio Philips, con sconti che possono arrivare anche a tagliare il 40% su moltissimi prodotti di uso comune, come la splendida friggitrice ad aria Philips HD9652/90 Airfryer XXL, ovvero la più capiente nel comparto delle friggitrici senza olio di Philips, con i suoi 1,4 Kg di capienza, e che oggi può essere vostra all’eccezionale prezzo di appena 199,99€, in virtù del prezzo originale di ben 309,99€!

Equipaggiata con tecnologia Twin TurboStar di Philips, la Philips HD9652/90 Airfryer XXL emana un vortice di aria calda intenso ed uniforme, in grado di avvolgere completamente il cestello di cottura così da cuocere alla perfezione qualunque tipo di pietanza. Pensata per cuocere anche pietanze da forno, come ad esempio il pollo, la Philips HD9652/90 Airfryer XXL dispone di un efficiente sistema per la raccolta del grasso dagli alimenti, che viene indirizzato sul fondo del cestello per una raccolta comoda ed una pulizia senza troppi impicci.

Dotata, inoltre, di una comoda interfaccia digitale, dispone di diversi programmi di cottura di facile selezione, permettendovi così non solo di cuocere le classiche patatine, ma anche di sbizzarrivi con una moltitudine di pietanze! Pietanze che, per altro, porterete in tavola sempre alla giusta temperatura, grazie alla funzione per il mantenimento della temperatura di cui la Philips HD9652/90 Airfryer XXL dispone e che, in sostanza, le permette di fungere anche da armadio caldo, lasciandovi quindi il tempo per dedicarvi ad altro prima di impiattare la cena.

Insomma, un prodotto davvero eccellente che, svenduto a meno di 200 euro, potrebbe rappresentare la vostra migliore occasione per dare un tocco nuovo alla vostra cucina, ben chiaro che la Philips HD9652/90 Airfryer XXL non è il solo articolo Philips in sconto oggi, e che anzi l’offerta di Amazon è particolarmente vasta, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di consultare non solo la nostra lista di articoli consigliati, ma anche e soprattutto la pagina Amazon dedicata a tutte le offerte Philips. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vorremmo invitarvi ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

