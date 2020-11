Sconti fino al 50% nelle nuove offerte sugli elettrodomestici di eBay

Oltre alle offerte Imperdibili di eBay che – come avrete visto – comprendono oggi anche un ottimo PC da gaming, vi segnaliamo che sul portale è disponibile anche un’altra iniziativa, che vi permetterà di risparmiare sull’acquisto di piccoli e grandi elettrodomestici e non solo. Sullo store, infatti, grazie a questa promozione chiamata PrezzoForte, potrete acquistare articoli pensati per il riscaldamento, per la cucina o la gestione della casa e persino smart tv con i prezzi ribassati anche del 50%! Ma attenzione, perché gli sconti sono stati tutti già applicati sui vari prodotti sicché i prezzi proposti sono già scontati.

Diverse le proposte ma, tra le varie, spicca l’offerta relativa il capiente forno a microonde LG Neo Chef, che oggi potrà essere vostro all’incredibile prezzo di 109,99€. Grazie alle sue dimensioni ridotte (merito della piccola ma potente centralina di alimentazione ottimizzata), LG Neo Chef può esser disposto in qualsiasi punto della vostra cucina senza creare fastidiosi ingombri, adattandosi a qualsiasi ambiente grazie al suo elegante design nero. All’interno è presente un rivestimento antibatterico che elimina il 99,99% dei batteri nocivi che possono aderire alle superfici e garantisce anche una pulizia 2 volte più veloce rispetto un normale microonde, ed inoltre la potente lampada LED permette di controllare i cibi all’interno senza aprire il forno. Il piano cottura, con la sua particolare forma esagonale, poggia su 6 ruote anziché le 3 convenzionali, conferisce ad LG Neo Chef una maggiore stabilità anche in rotazione, con una portata massima di ben 2kg.

Con i suoi 1.200W di potenza, questo microonde è in grado di svolgere, oltre le classiche funzioni, anche alcune modalità di cottura gustose e salutari come la Healty Fry o addirittura preparare ottime grigliate, rendendo LG Neo Chef, una valida alternativa per tutti coloro alla ricerca di una valida soluzione al tradizionale forno. Dotato della tecnologia di Smart Inverter, questo microonde è in grado di controllare perfettamente la propria potenza e cucinare una serie di piatti impossibili da realizzare con altri dispositivi, scaldando i prodotti fino al cuore.

eBay dedicata agli elettrodomestici è molto variegata ed include centinaia di prodotti, e per questo il nostro consiglio rimane, più che mai, quello di eBay, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a hardware, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Questa promozione didedicata agli elettrodomestici è molto variegata ed include, e per questo il nostro consiglio rimane, più che mai, quello di visitare la pagina relativa dello store , in modo da trovare quello più adatto ai vostri gusti. Prima di farvi perdere nel mare di occasioni presenti su, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia smartphone e prodotti cinesi Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto

NB: i prezzi proposti qui di seguito e sul sito sono quelli finali, ossia già scontati secondo la promozione.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte