Se siete alla ricerca di prodotti tecnologici venduti al miglior prezzo, suggeriamo di interrompere la ricerca poiché su eBay sono state rilasciate delle occasioni d’acquisto da capogiro, con sconti fino al 60% su smart TV, smartphone, notebook e su tutto quello che concerne il mondo tech.

Quella di eBay sarà dunque una settimana ricca di offerte interessanti e vi diciamo subito che siamo rimasti colpiti da numerose proposte, in particolar modo dalla smart TV Philips 50PUS7906 da 50 pollici, che potrete acquistare a soli 299,00€ invece di 749,00€. Un risparmio davvero enorme non solo rispetto al prezzo di listino, ma anche rispetto alle attuali offerte della concorrenza, che propongono questa smart TV a un prezzo decisamente più alto.

La Philips 50PUS7906 è una smart TV dotata della tecnologia proprietaria Ambilight, che proietta i colori dello schermo sulle pareti per rendere più coinvolgenti film e musica. Si tratta di un modo nuovo per godersi il televisore, visto che i LED intelligenti situati dietro i bordi dello schermo diffondono i colori in tempo reale e con zero ritardi, grazie al fatto che il tutto viene gestito direttamente dal televisore stesso, a differenza delle strisce a LED di terze parti.

Nonostante la tecnologia Ambilight sia il fiore all’occhiello di questa smart TV Philips, rimarrete entusiasti anche della qualità del pannello che, oltre a riprodurre contenuti in 4K, saprà garantirvi un coinvolgimento di alto livello grazie alla compatibilità con il Dolby Vision, che fa sì che i contenuti HDR vengano riprodotti in maniera ottimale, migliorando la chiarezza nelle ombre e nelle luci molto luminose. Che si tratti di una serie TV imperdibile o di un nuovo videogioco, le peculiarità della Philips 50PUS7906 vi permetteranno di apprezzare appieno qualsiasi contenuto, il tutto con un design accattivante e privo di cornici , cosicché anche l’arredamento possa beneficiarne.

La Philips 50PUS7906 è senza dubbio uno degli affari migliori di questa nuova promozione di eBay, ma vi ricordiamo che sulla pagina dedicata troverete tantissime altre offerte interessanti, che suggeriamo di approfittarne finché il numero di scorte non scenda a zero.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

