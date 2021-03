Sconti fino al 75% su orologi e gioielli su eBay!

Non paghi di avervi già proposto quelle che sono le ottime offerte della mattinata di eBay, vi segnaliamo ora che sul portale sono disponibili anche delle ottime offerte relative al mondo della gioielleria e degli orologi, con sconti che possono arrivare anche al 75%!

Si tratta certamente di un’occasione eccezionale, specie considerando la vicinanza con la Festa del papà, vista la grande quantità di accessori e orologi da uomo presenti in questa promozione. Diverse, del resto, sono le offerte, che comprendono moltissimi brand noti ed apprezzati, come ad esempio Casio, che si propone col suo classico modello anni ’80, tornato in voga proprio in questi anni, o ancora Breil che, addirittura, propone il suo meraviglio Breil City con il 44% di sconto, e dunque a soli 114,90€!

La situazione non cambia per quanto riguarda i gioielli, con proposte provenienti da brand del calibro di Morellato, nella cui proposta potrete acquistare prodotti dallo stile inconfondibile e realizzati in acciaio, argento e persino cristalli Swarovsky, come ad esempio il bellissimo bracciale Morellato Solomia dal costo di appena 24,99€, realizzato in argento 925 e composto da 3 lucenti charms decorati con pietre Swarovsky!

Insomma, una proposta davvero eccezionale sia per lui che per lei, la cui offerta tanto vasta quasi ci obbliga a consigliarvi di dare un’occhiata non solo alla nostra selezione di prodotti, ma anche e soprattutto l’apposita pagina del portale, così da consultare tutte le offerte disponibili. Ciò detto, vi suggeriamo anche di iscrivervi quanto prima ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto. Buono shopping!

