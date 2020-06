Sconti fino al al 40% con la TomTom week su Amazon

Adesso che è di nuovo possibile mettersi in macchina ed affrontare un road-trip senza complicazioni, Amazon ha pensato di venirvi incontro iniziando la TomTom week! Questa promozione sui navigatori è un’opportunità da non perdere anche per tutti coloro che passano alla guida un gran numero di ore, che siano professionisti oppure amanti dei lunghi viaggi, infatti ora è possibile acquistare gli articoli a prezzi incredibili, arrivando fino al 40% di sconto!

Non pensate però che questa promozione sia dedicata solamente a chi passa ore al volante di auto o camion, infatti esistono prodotti come il Rider 500 pensati esclusivamente all’utilizzo sulle moto. Oltre ad avere le classiche funzioni di navigazione, questo TomTom è munito di uno speciale touch screen impermeabile in grado di resistere alla pioggia ma rimanere sensibile al tocco anche con l’utilizzo di guanti. Grazie alla sua possibilità di esser utilizzato sia in verticale che in orizzontale, questo navigatore permette un’estrema libertà di posizionamento sulla moto, in modo da non influenzare con eccessivi spostamenti o eventuali distrazioni. Il Rider 500 con questa incredibile iniziativa di Amazon arriva a costare 299,90€ contro i 399,90€, quindi che siate motociclisti oppure no è una promozione da non lasciarsi sfuggire!

Oltre al Raider 500 sono molti i navigatori presenti nella promozione TomTom week di Amazon, noi vi abbiamo riportato le offerte migliori, ma il nostro invito è quello di visitare la pagina dell’iniziativa e trovare il prodotto più in linea con le vostre necessità. Prima di lasciarvi andare alla ricerca del vostro futuro TomTom, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

