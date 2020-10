Sconto IVA e doppio sconto IVA per l’Halloween di Unieuro

Vi ricorderete sicuramente della promozione lanciata da Unieuro pochi giorni fa dedicata alla festa di Halloween, a tutt’ora ancora attiva ed in cui la catena si propone con numerosi prodotti a prezzi scontati, giusto in occasione della celebre “notte delle streghe”. Ebbene, Unieuro ha deciso di rendere l’offerta ancora più interessante per questi ultimi giorni tant’è che, fino al 2 novembre potrete beneficiare di uno sconto IVA del 18% su una selezione di prodotti, che arriva addirittura al 36% sui grandi elettrodomestici, a patto però che – in entrambi i casi – effettuiate una spesa di almeno 299€.

Quella che era già una promozione interessante diventa quindi ancora più intrigante, con la possibilità di portarsi a casa diversi articoli a prezzi mai visti finora. Un esempio è il televisore LG 55UN73006LA da 55 pollici che, una volta aggiunto al carrello, crollerà nel prezzo dagli già scontati 399,00€ a 327,00€. Siamo abbastanza certi che a questa cifra è impossibile trovare di meglio, anche perché parliamo di una smart TV di ultima generazione, il cui prezzo originale si attesta a ben 599,00€!

Un altro esempio di ciò che potrete acquistare sfruttando questa incredibile promozione è lo smartphone Xiaomi Mi Note 10 Lite, che passa da 299,90€ a soli 245,80€. Ovviamente, vale lo stesso discorso del televisore citato pocanzi, dato che a questa cifra esistono ben pochi modelli in grado di competere con questo dispositivo, che vanta caratteristiche ben oltre le aspettative in relazione al prezzo. Tra queste è presente persino un display AMOLED, mentre per quanto riguarda processore e quant’altro troviamo a bordo il chip Snapdragon 730G abbinato a 6/128GB e un comparto fotografico che implementa 4 sensori, tutti di buon livello capaci di scattare foto e registrare video ad una qualità ammirevole.

Quella lanciata da Unieuro è senza dubbio una promozione interessante e tra le migliori che vi abbiamo segnalato in questi ultimi giorni. Il catalogo è ampio e lo sconto sull’IVA vi aspetta su tantissimi altri prodotti, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata e di aggiungere nel carrello gli articoli di vostro interesse per conoscere il prezzo finale. Inoltre, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

