Se cercate una serie di dispositivi smart con i quali controllare, ad esempio, l’intensità del caldo tipica di questo periodo tramite Alexa, Google e Siri ma, al contempo, siete alla ricerca di articoli che siano acquistabili a prezzi vantaggiosi, allora potrebbero interessarvi le offerte che Amazon sta dedicando ai prodotti Netatmo, brand noto per le sue numerose soluzioni che permettono alla vostra casa di essere molto più tecnologica.

Gli sconti sui prodotti Netatmo arrivano fino al 37% e saranno validi fino al 1 giugno. Le proposte sono numerose e coinvolgono un po’ l’intero catalogo di Netatmo, che vanta ottime soluzioni come campanelli e valvole termostatiche intelligenti, misuratori di qualità dell’aria, stazioni meteo e altro. Questi prodotti condividono l’anima smart del marchio, dal momento che tutti potranno essere controllati da remoto, motivo per cui dovreste cogliere al volo queste opportunità qualora abbiate sempre voluto rendere smart la vostra casa senza spendere troppo.

Quello di installare un campanello munito di videocamera e microfono bidirezionale, oltre a una serie di funzioni e caratteristiche aggiuntive, è senza dubbio tra i modi più semplici ed economici per rendere smart la vostra casa. Il modello NDB-IT è un’ottima soluzione per chiunque e potrete ora acquistarlo a 238,45€ invece di 299,99€, a seguito di un risparmio del 21%. Ci teniamo a sottolineare che questo campanello viene scontato molto sporadicamente, soprattutto a queste percentuali di sconto, un motivo in più per non lasciarselo sfuggire.

Si tratta di un campanello da esterno, il che significa che va installato nei pressi del portone d’ingresso. L’installazione sarà molto semplice e richiederà non più di 30 minuti, dato che basterà scollegare il vostro attuale sistema cablato con suoneria con quello di Netatmo NDB-IT. La compatibilità è molto ampia, visto che il dispositivo si adatta a ogni genere di impianto elettrico da 8-24V e 230V. Se siete abituati alla suoneria del vostro campanello e non avete intenzione di cambiarla, c’è un’altra notizia positiva per voi, dato che questa soluzione è stata pensata per settare automaticamente la suoneria presente nel vostro attuale sistema.

Anche i cavi del vostro attuale sistema non dovranno essere sostituiti, in quanto Netatmo NDB-IT andrà ad alimentarsi tramite quest’ultimi e senza l’ausilio di batterie, garantendo così che il dispositivo funzioni senza interruzioni. Oltre a una facile installazione, questo campanello si farà apprezzare per le sue funzioni all’avanguardia, tra cui un’ottima visione notturna a 1080p, il microfono bidirezionale e il rilevamento di persone. Quest’ultimo vi consentirà di controllare in tempo reale la persona che ha appena suonato, con la possibilità di ricevere una notifica sullo smartphone qualora siate fuori casa. A tal riguardo, potrete anche comunicare con la persona attraverso lo smartphone per darle eventuali istruzioni.

Acquistabile a oltre 60 euro in meno rispetto al prezzo originale, il campanello Netatmo NDB-IT è davvero un ottimo acquisto ed ecco perché vi invitiamo ad approfittarne finché non sarà troppo tardi. Ribadiamo che Amazon ha abbassato i prezzi anche di numerosi altri prodotti del noto brand, quindi se volete rendere smart la vostra casa suggeriamo caldamente di recarvi sulla pagina dedicata.

Prima di far ciò, tuttavia, vi ricordiamo che, se siete a caccia di sconti e promozioni, val davvero la pena iscriversi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte.

