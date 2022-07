Se siete alla ricerca di uno smartphone a un prezzo davvero valido, vi consigliamo di sfruttare le numerose offerte disponibili da Monclick. Al momento, e solo per pochissimi giorni, potrete sfruttare degli ottimi sconti anche oltre il 30% su smartphone di ogni tipo, oltre che per ogni fascia di prezzo!

Avrete la possibilità di acquistare articoli a un costo davvero conveniente, partendo da prodotti a marchio Xiaomi e Oppo fino a Samsung e Apple. Dunque, trattandosi di sconti davvero imperdibili, vi consigliamo di completare i vostri acquisti il prima possibile fintanto che i prezzi sono così bassi!

Tra le proposte più interessanti, c’è indubbiamente l’Oppo A94 5G da 128 GB a soli 299,90€ invece di 369,90€. Si tratta di un telefono dall’ottimo rapporto qualità/prezzo con un design ultra-sottile, leggero ed elegante, nella spettacolare colorazione Cosmo Blue. Questo smartphone vi garantisce delle ottime performance grazie al Processore Octa-Core 5G, alla CPU ad alte prestazioni e la connettività 5G ultra veloce. Altrettanto importante il display super AMOLED dotato di punch-hole da soli 3,7mm di diamentro, con un ampio rapporto schermo/superficie 5 del 90,8% e impronta digitale in-Display 3.06.

Da non sottovalutare anche il sistema a quadrupla fotocamera, con quattro lenti posteriori caratterizzate da un singolo vetro Gorilla Glass 5 resistente ai graffi ma liscio al tatto, progettato per essere durevole ma anche elegante una all’interno nel design. Inoltre, se siete soliti utilizzare il telefono con frequenza per lavoro, sappiate che potrete sfruttare anche la ricarica rapida 30W VOOC 4.0. Grazie ad essa, con soli 5 minuti, otterrete quasi 3 ore di autonomia per il vostro Oppo A94! L’esclusiva tecnologia di ricarica VOOC, proprietaria del brand, è stata affiancata a una grande batteria da 4310mAh che vi permette di fare affidamento sullo smartphone per tutta la giornata, senza il timore che si scarichi.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Monclick dedicata, che vi abbiamo comodamente linkato.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

