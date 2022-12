Siete alla ricerca di un ultimo regalo da mettere sotto l’albero di Natale? L’obiettivo è quello di stupire e rendere felice una persona appassionata di gaming? Volete acquistare qualcosa ma vi occorre la garanzia che vi arrivi per tempo? Allora occhio a questa proposta Amazon, perché parrebbe rispondere a tutte le esigenze qui sopra elencate, proponendovi, per altro, un prodotto di altissimo livello con uno sconto del 46%!

Di che stiamo parlando? Della splendida tastiera da gaming HyperX Alloy Origins! Un prodotto straordinario che, stando ad Amazon, potrete ricevere in tempo per Natale, pur se l’acquisto verrà effettuato in questo istante (ricordate, però, che questa stima dipende anche e soprattutto dal vostro indirizzo di spedizione). Il prezzo, come anticipato, è davvero ottimo e vi permetterà di fare un figurone, visto che parliamo di una tastiera da ben 119,99€, oggi ribassata a soli 69,99€, e dunque con uno sconto applicato di 50 euro!

Compatta e robusta, ma soprattutto splendida mente illuminata da un sistema di luci LED che adorna praticamente ogni tasto, la HyperX Alloy Origins è una tastiera meccanica altamente personalizzabile, pensata per offrire ai giocatori il giusto mix di stile e funzionalità, proponendosi come un prodotto affidabile tanto per il giocatore occasionale che per il gamer competitivo!

Realizzata con materiali di pregio, a partire da un resistente (ma leggero) telaio in alluminio, la Alloy Origins è pensata per durare per anni, e per resistere anche alle sessioni di gioco più forsennate, potendo sostenere anche la situazione di gioco più frenetica, senza che i meccanismi dei tasti cedano, e senza che essa si sposti neanche di un millimetro, grazie ad i suoi pratici piedini in gomma, che offrono tre diversi livelli di inclinazione.

Progettata con una tecnologia Anti-Ghosting e Rollover N-key, questa splendida tastiera è in grado di garantire il massimo della precisione e della puntualità di risposta, assicurandovi che ogni singola pressione venga recepita. Infine, come anticipato, questa tastiera è riccamente illuminata da un sistema di luci LED RGB che, grazie al software HyperX NGENUITY, può essere liberamente personalizzato.

A questo punto non ci resta che lasciavi all’acquisto ma, prima di far ciò, ci prendiamo un attimo per suggerirvi, qui e ora, di sottoscrivere un abbonamento al servizio Amazon Prime che, oltre a farvi risparmiare un po’ di soldi sulle spedizioni dei vostri acquisti, vi garantirà anche consegne prioritarie e veloci. Cosa da non sottovalutare, specie perché le spedizioni cominciano ad aumentare vertiginosamente, e per molti prodotti Amazon sta già segnalando rallentamenti nelle spedizioni, o addirittura ritardi! Meglio partire prevenuti, e provare ad assicurarsi di avere i propri pacchi in tempo per la Vigilia di Natale.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo splendida tastiera da gioco prima che essa vada esaurita o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

