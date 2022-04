Se siete alla ricerca di un ferro da stiro di qualità, che sia capace di offrire ottimi risultati sui tutti i vostri capi e al tempo stesso offra una grande semplicità d’uso, allora l’offerta che Amazon propone oggi su Vaporella Simply di Polti è proprio quello che fa per voi. Questo ferro da stiro con generatore di vapore è infatti in promozione con un interessante sconto del 46%!

Il marchio Polti è da sempre è sinonimo di elettrodomestici dalla grande affidabilità e praticità, e questo prodotto è pensato proprio per offrire buoni risultati in poco tempo, grazie al suo riscaldamento rapido e l’estrema leggerezza. Oggi potrà essere vostro a soli 74,99€, con un risparmio di ben 64,01€ sul suo originale prezzo di listino di 139,00€. Si tratta del prezzo migliore attualmente sul mercato, disponibile solo per i prossimi 5 giorni!

Polti Vaporella Simply è un ferro generatore di vapore pensato per funzionare in modo rapido e senza interruzioni, con un tempo di riscaldamento di soli due minuti e un’autonomia illimitata, garantita da un serbatoio esterno da 1,5 litri che può essere ricaricato in qualsiasi momento, senza dover effettuare un nuovo riscaldamento dopo quello iniziale. Leggero e maneggevole, è l’ideale per le lunghe sessioni di stiro, agevolate dalla sua piastra in ceramica antigraffio ad alta scorrevolezza e alla pratica punta di precisione.

Questo ferro sfrutta a pieno la potenza del vapore grazie alla pressione della pompa che arriva fino a 6.5 bar e un’erogazione massima di 120 g/min, offrendo ottimi risultati anche sui capi più complicati, su cui otterrete comunque pieghe perfette potendo regolare la temperatura direttamente dal ferro a seconda delle necessità. Quando invece non necessitate dell’efficienza massima di Polti Vaporella Simply, è possibile impostarla in modalità ECO per limitare i consumi, risparmiando fino al 25% di acqua ed energia. Si tratta di un prodotto estremamente semplice anche per quel che concerne la manutenzione, che si può eseguire periodicamente con la funzione dedicata Calc Cleaninig, che aiuterà a migliorare le prestazioni del ferro nel tempo.

Nel complesso Polti Vaporella Simply offre buoni risultati nella stiratura e una grande semplicità d’uso, con una particolare attenzione per chi ha poco tempo a disposizione, e rappresenta davvero un ottimo acquisto se pensiamo al risparmio di questa offerta a tempo limitato, disponibile per soli 5 giorni!

