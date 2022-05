Vi segnaliamo che su Amazon è tornato in sconto uno splendido elettrodomestico per le pulizie domestiche, oggi venduto ad un prezzo più conveniente che mai, grazie ad uno sconto applicato del 41%!

Stiamo parlando dell’efficiente ed ottima Polti Vaporetto SV460_Double, una scopa a vapore altamente raccomandata per le pulizie domestiche, ed in grado di sanificare pavimenti, vetri, tappeti, tessuti e non solo. Il prezzo proposto è davvero molto conveniente, perché parliamo di appena 99,99€, contro gli originali 169,00€, dunque con un risparmio netto di circa 69 euro, che non sono affatto pochi per un prodotto del genere.

Compatta ed efficiente, Polti Vaporetto SV460_Double è in grado di sprigionare un potenza di ben 1500 W, più che sufficienti ad applicare una forza sgrassante su qualsiasi tipo di superficie, anche su quelle su cui è più difficile rimuovere lo sporco, come ad esempio il legno dei parquet o l’acciaio di cappe e altri elementi della cucina.

A dare forza a questa offerta c’è poi il vantaggio, non da poco, di acquistare un prodotto che include la bellezza di 11 accessori in confezione, il che rende questa eccezionale scopa a vapore, in grado di ripulire con cura 15 tipologie di superfici diverse, e persino di essere utilizzata in luoghi in cui, notoriamente, è difficile pulire da soli, come in automobile o, perché no, in una cantina o un garage.

Ciò è possibile grazie anche alla leggerezza di questo prodotto che, potendo contare su di un corpo leggero e facilmente trasportabile, può trasformarsi da scopa a vapore, in un dispositivo portatile, che può quindi essere utilizzato non solo in spazi angusti, ma anche in posizioni di bilico, come in cima ad una scala.

Insomma, la Polti Vaporetto SV460_Double è, indubbiamente, un’alleata preziosa per le pulizie domestiche, ed il fatto di poterla acquistare ad un prezzo così vantaggioso non fa che avallare il nostro consiglio di acquistarla subito, tramite la pagina del prodotto su Amazon, prima che il prezzo torni alle origini.

