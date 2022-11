Se volete regalarvi un’ottima scopa elettrica senza fili per festeggiare il Natale e la fine dell’anno, vi informiamo che questo è il momento perfetto per acquistarne una, grazie al codice sconto “REGALI22” rilasciato da eBay ormai già da qualche giorno. Come descritto nel nostro articolo dedicato, il coupon vi permetterà di ottenere fino a 50€ di ribasso sui prodotti compatibili. Tra questi vi è anche la Dyson V8, una delle migliori scope elettriche della categoria.

Dopo aver applicato il coupon, il prezzo già scontato di questa scopa elettrica diminuirà ancora di più, consentendovi di acquistarla a soli 299,00€, cifra molto bassa per una scopa elettrica come la Dyson V8 che, tra l’altro, viene proposta nella versione Total Clean, ossia quella che include spazzole aggiuntive che vi permetteranno di pulire diversi tipi di pavimenti e superfici.

Un’occasione a dir poco fantastica, che vi permetterà di accaparrarvi al prezzo più basso del web quella che è stata, e lo è ancora oggi, una scopa elettrica capace di rivoluzione la pulizia dei pavimenti. A partire dalla Dyson V8, fino ad arrivare poi alla top di gamma V15 Detect, si entra infatti nella gamma prodotti più apprezzata del noto produttore, caratterizzata da tecnologie di aspirazione all’avanguardia, copiate poi da numerose aziende.

Con la Dyson V8 acquistate quindi un prodotto originale, potente ed efficiente, in grado di sviluppare 115 Air Watt, che si traducono in una velocità di 110.000 giri al minuto, più che sufficienti per aspirare facilmente anche le briciole più sottili, nonché quelle situate sulle superfici più ruvide. Nel fare ciò, potrete aiutarvi con le svariate spazzole incluse in confezione, in particolar modo con la Direct Drive e con la Fluffy, senza contare poi la bocchetta a lancia, perfetta per divani e cuscini. La versione Total Clean di Dyson V8 include anche l’adattatore per gli angoli nascosti, per una pulizia sotto i divani comoda e veloce. Una menzione anche sull’autonomia, elemento fondamentale per una pulizia senza interruzioni. A tal riguardo, Dyson V8 assicura fino 40 minuti di uso continuo, che non sono affatto pochi se si considera la potenza di aspirazione del motore Dyson.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che il coupon non durerà per il tutto il mese di novembre.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

N.B: inserire il codice sconto “REGALI22” nell’apposita sezione per ottenere il ribasso di 50€. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di completare il pagamento.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!