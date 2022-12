Come segnalato ieri, la promozione “Sconto Subito Xmas” di Mediaworld permette di risparmiare fino a 400 euro qualora si effettui una spesa di almeno 2.000 euro. Vi informiamo che, tramite questa iniziativa, sarà possibile acquistare una scheda video Nvidia RTX 4080 da 16GB a un prezzo inferiore a quello di listino che, per il modello da 16GB, è di ben 1.479,00€.

Salvo esaurimento scorte, fino all’8 dicembre avrete modo di acquistare la RTX 4080 da 16GB a soli 1.259,00€. Per far sì che ciò sia possibile sarà necessario, come detto, effettuare una spesa di almeno 2.000,00€, il che significa che, oltre alla scheda video, dovrete aggiungere al carrello prodotti da almeno 340,00€, dato che la scheda grafica viene venduta da Mediaworld a 1.659,00€.

Un’occasione a dir poco strepitosa, soprattutto se avevate già intenzione di approfittare di questa promozione per acquistare merce di altro tipo. Se consideriamo il periodo storico e il continuo aumenti dei prezzi dovuto all’inflazione, portarsi oggi a casa una RTX 4080 da 16GB a meno del prezzo ufficiale è, ribadiamo, un affare senza se e senza ma. Parliamo inoltre di un prodotto tech che va continuamente in esaurimento scorte, motivo per cui non indugiate troppo.

Come avrete letto, si tratta della versione da 16GB, che non ha niente a che vedere con quella da 12GB, definita da molti una RTX 4070. Le differenze tra le due schede, infatti, non si limitano solo al quantitativo di memoria, ma riguardano anche altri fattori, che influiscono sulle prestazioni finali. Ciò detto, quella attualmente disponibile su Mediaworld è un modello custom personalizzato da PNY, basato su un sistema di raffreddamento a 3 ventole. Le prestazioni della serie RTX 4000 sono altissime. Il modello in oggetto, ad esempio, è circa il 20% più potente della RTX 3090 Ti, top di gamma della passata generazione, il che significa che potrete giocare in 4K a 60 FPS a tutti i titoli moderni.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Mediaworld della scheda video, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questa occasione, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!