Scopri come ottenere fino a 20€ di sconto per i tuoi acquisti da LaFeltrinelli!

Abbiamo dato il via a questo fine settimana offrendovi diverse ottime offerte, proponendovi prodotti di ogni tipo provenienti da Amazon, e non solo. Ebbene, ora concludiamo la piccola rassegna di questo sabato, offrendovi anche quella che è la nuova iniziativa offertaci dal portale di LaFeltrinelli che, fino al 26 luglio, vi permetterà di risparmiare fino a 20€ su una vasta selezione di prodotti, tra cui film in home video, serie TV, giocattoli e, ovviamente, libri!

Aderire a questa promozione è davvero semplice, infatti non dovrete fare altro che scegliere i vostri acquisti da una vasta selezione di prodotti, di cui molti sono anche in offerta, e poi utilizzare uno dei codici sconto disponibili che farà scendere ulteriormente l’importo totale della spesa. I codici messi a disposizione sono 3 e nonostante si differenziano in base all’importo raggiunto con gli acquisti, vanno ugualmente inseriti nell’apposita sezione del carrello prima di effettuare il pagamento, e si suddividono nelle qui presenti modalità:

5€ di sconto con il codice 5LUGLIO21FREE , a fronte di 35€ di spesa totale

, a fronte di 35€ di spesa totale 10€ di sconto con il codice 10LUGLIO21FREE , a fronte di 55€ di spesa totale

, a fronte di 55€ di spesa totale 20€ di sconto con il codice 20LUGLIO21FREE, a fronte di 100€ di spesa totale

Ciononostante, è doveroso precisare che tale iniziativa però non è cumulabile con altre presenti sullo store e che non può essere applicata ad acquisti di foto, giftcard ed i libri, che però potrete ritrovare in una vasta selezione di romanzi, biografie e saggi in formato ebook.

Nel vasto catalogo di prodotti inclusi in questa iniziativa sono presenti molte proposte per la categoria musica, tra cui spiccano l’esclusivo vinile colorato Nothing But The Best di Frank Sinatra e il doppio vinile con CD Distance Over Time dei Dream Theather. Tra le proposte presenti, non mancano poi i giochi da tavolo come Aster o Disney Villanous Perfect Wretched che vi permetteranno di trascorrere tantissime ore di divertimento in compagnia di famigliari e amici.

Considerata il buon numero di prodotti presenti nel catalogo de LaFeltrinelli, capirete bene la nostra selezione comprende soltanto una piccola parte, motivo per cui vi consigliamo di consultare anche la pagina principale dedicata all’iniziativa, così che possiate dare un’occhiata all’intera selezione in sconto. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!