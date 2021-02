Scopri le nuove offerte eBay dedicate ai videogiochi!

Se siete alla ricerca di qualche particolare videogioco a un buon prezzo sarete lieti di sapere che eBay ha recentemente lanciato tutta una nuova serie di offerte dedicate a quello che è il mondo videoludico. Console, accessori e, ovviamente, anche videogiochi: i prodotti in offerta sono veramente molti e a rendere il tutto ancor più interessante è poi il fatto che ognuno di essi è dotato di spedizione gratuita. Cosa volere di più?

A essere in forte offerta su eBay sono soprattutto numerosi titoli PS4, che ricordiamo funzionare alla grande e senza nessun tipo di problema anche su PS5. Tra di essi troviamo quel capolavoro di The Last of Us Part 2, venduto a soli 39,99€, l’immortale GTA 5, acquistabile a soli 25,99€, e i recentissimi e giocatissimi Call of Duty Black Ops Cold War e FIFA 21.

Se siete alla ricerca di una console, eBay propone invece in forte sconto Nintendo Switch Lite in tre differenti colorazioni. Si tratta di una console compatibile con praticamente tutti i videogiochi di Nintendo Switch originale e pensata soprattutto per essere fruita in totale libertà anche fuori da casa. Una console all’insegna della versatilità, acquistabile ora su eBay a soli 199,99€ in grigio, turchese o giallo.

Le offerte di eBay sono però veramente molte: se siete interessati a scoprirle tutte potete trovarle seguendo comodamente il link qui sotto.

