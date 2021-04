Scopri le nuove offerte eBay su barbecue e arredi da esterno!

Dopo avervi proposto quelle che sono le occasioni d gli Imperdibili di eBay, tra cui spiccava lo smartphone Oppo Find X3 scontato del 20%, torniamo a parlare dello store e delle sue grandi promozioni dedicate all’outdoor, nello specifico alle offerte sui barbecue e sull’arredo da esterno, che potrete acquistare con sconti che arrivano a ribassare i prezzi anche del 50%! Si tratta di offerte davvero ottime, che vi permetteranno acquistare, a prezzi davvero molto bassi, prodotti come barbecue, poltroncine da giardino, gazebo e persino opzioni per il divertimento dei bambini, quindi approfittatene quanto prima!

Veri protagonisti, tuttavia, sono indubbiamente i numerosi barbecue in sconto offerti dal portale, con la possibilità di scegliere tra i dispositivi elettrici, a gas oppure quelli a carbone tradizionali. Molte, insomma, sono le possibilità, anche se tra le varie spicca la promozione dedicata al barbecue EcoGrill che potrete acquistare ad appena 54,99€, un articolo molto versatile grazie alla presenza di una speciale ventola che alimenta la carbonella ed accelera le operazioni di cottura dei cibi, a tal punto che gli permette di esser operativa in appena 4 minuti dall’accensione! Il suo particolare design rotondo, dove la brace è tenuta al centro, permette al barbecue EcoGrill di non scottare mai nelle sue pareti esterne, ed inoltre può esser utilizzato in sicurezza anche in terrazzo per via del sistema Smokeless che riduce l’emissione di fumo.

Come anticipato poi, in questa selezione di eBay troverete anche tanti altri elementi di arredo per completare il proprio giardino, tra cui lettini prendisole, dondoli, tende e molti modelli di gazebo tra cui scegliere in base alle proprie esigenze. Vi segnaliamo però la presenza di alcuni elementi dedicati allo svago da esterno, come il trampolino elastico per bambini, con tanto di rete di sicurezza, che può esser acquistato all’eccezionale prezzo di 209,99€, con uno sconto di quasi il 50%! Capace di sostenere fino a 150 kg di peso, questo tappeto elastico è dotato di una pratica scaletta a pioli antiscivolo, parapioggia, di una copertura di sicurezza e di ben 48 molle che garantiscono tantissime ore di divertimento all’aria aperta, insomma una vera occasione imperdibile!

Insomma, avrete capito che i prodotti inclusi in questa iniziativa di eBay sull'arredo da esterno include veramente molte proposte, e noi non possiamo far a meno di consigliarvi di visitare l'intera proposta del portale, così che possiate trovare quella perfetta per voi.

