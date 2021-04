20% di sconto su Oppo Find X3 Lite nelle offerte eBay

Dopo che il weekend ci ha permesso di recuperare le forze, siamo pronti a riprendere la nostra rubrica giornaliera dedicata alle offerte. Lo abbiamo già fatto proponendovi le offerte del giorno di Amazon, ma adesso occorre dare spazio a quello che è un altro portale in grado di farvi risparmiare su molte categorie merceologiche, permettendovi di portarvi a casa i vostri prodotti preferiti a prezzi scontati. Parliamo ovviamente di eBay, che anche oggi si appresta a scontare, tra le altre cose, anche diversi prodotti di ultima generazione.

Un esempio è il recente Oppo Find X3 Lite che, per la prima volta dopo la sua presentazione, potrete acquistare a prezzo scontato, risparmiando ben 100€. Il suo prezzo originale di 499,99€ scende quindi a 399,99€, non male per uno smartphone arrivato sul mercato solo il mese scorso, le cui caratteristiche mettono in dubbio il senso della parola “Lite”, visto che è dotato di Snapdragon 765G, 8GB di RAM e un ottimo display OLED con frequenza di aggiornamento a 90hz.

Uno smartphone che si colloca quindi nella fascia media del mercato, ma con alcune caratteristiche tipiche di un top di gamma, come la ricarica SuperVOOC 2.0 da 65W di Oppo, che vi permetterà di ricaricare il dispositivo in tempi record. Vi basti pensare che sono sufficienti 5 minuti di ricarica per avere 4 ore di funzionamento. Dallo stile inconfondibile, Oppo Find X3 Lite è uno smartphone per tutte le tasche, grazie allo spessore di appena 7.9 mm e allo schermo da 6,4 pollici, il quale dispone dell’utilissimo Always-on Display che, su questo specifico modello, è anche personalizzabile.

Buono il comparto fotografico, a cui non mancano i sensori più importanti, tra cui grandangolare e macro, così come è buono il comparto video, capace di registrare video fino a 4K con autofocus. Uno smartphone, dunque, che non ha quasi nulla che può essere definito “Lite”, grazie appunto ad una serie di caratteristiche tecniche che vi garantiranno un’esperienza utente molto convincente.

Un'ottima offerta quella di eBay, che si va ad aggiungere a molte altre che vi consigliamo di scoprire sulla pagina dedicata. Prima di passare altrove, vi ricordiamo che, sempre su eBay, è ancora attivo il Mi Fan Festival, la promozione dedicata ai prodotti Xiaomi.

