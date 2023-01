Uno dei timori più grandi di ogni utente PC è esaurire la memoria disponibile: tendiamo ad accumulare nei nostri computer programmi di ogni genere, immagini, video, canzoni, film e molto altro, arrivando inevitabilmente a riempire il disco interno. Fortunatamente, a venire in nostro aiuto ci sono gli SSD, che permettono di espandere lo spazio d’archiviazione. Tra le marche più famose e affidabili vi è Crucial, e oggi svariati modelli sono in offerta su Amazon!

Ben 6 differenti SSD marcati Crucial sono infatti in sconto, con ribassi che arrivano fino al 44%! I modelli disponibili sono di diverse taglie, che vanno da 480GB a 4TB, quindi troverete sicuramente ciò che fa per voi, con la certezza di star acquistando un prodotto di altissima qualità: tutti gli articoli hanno infatti una media di 4 stelle e mezzo o più, con migliaia di recensioni su Amazon!

Per esempio, l’SSD interno Crucial BX500 da 480GB è in sconto a 32,70€ invece che 58,47€, per un ribasso del 44%! Questo modello è 300% più veloce rispetto a un disco rigido tradizionale, e vi permetterà non solo di immagazzinare file liberando la memoria del vostro computer, ma anche di accedervi più velocemente. Il dispositivo sfrutta infatti la tecnologia Micron 3D NAND, ovvero la migliore in assoluto nel settore dell’archiviazione, per offrirvi performance senza precedenti.

Se avete bisogno di grandi quantità di spazio vi consigliamo invece l’SSD esterno Crucial CT4000X6SSD9 X6, ora disponibile a 304,99€ al posto di 516,97€, per un ribasso del 41%! Questo modello portatile vi consentirà di archiviare ben 4TB di dati, collegandosi semplicemente attraverso una porta USB-C al vostro computer e sfruttando una velocità di lettura fino a 800 MB/s. Una volta connesso avrete dunque accesso immediato a tutti i vostri file, e grazie alle dimensioni ridotte potrete portarlo con voi anche in viaggio o in vacanza, per tenere sempre tutto a portata di mano.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi degli SSD Crucial attualmente in sconto su Amazon, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata per scoprire tutti i prodotti. Il nostro consiglio è di aggiungere al carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che le offerte potrebbero terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

