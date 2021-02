Scopri le offerte dei Nutella Days su Amazon!

Mettiamo un attimo da parte le tipiche offerte tecnologiche per concentrarci su una nuova promozione lanciata da Amazon in occasione dello scorso Nutella Day, infatti dal 5 febbraio è possibile acquistare moltissimi formati della crema spalmabile a prezzi ottimi, in vere occasioni da leccarsi i baffi! Anche se non ci è dato sapere quando questa iniziativa potrebbe finire, se vi affrettate potrebbe comunque diventare una curiosa idea regalo da sfruttare per San Valentino, ed in tal proposito vi ricordiamo di visitare anche la nostra pagina dedicata, dove troverete le migliori iniziative per la festa degli innamorati.

In questa promozione tutta spalmare di Amazon, non potevano mancare i classici vasetti di Nutella nei più disparati formati in grado di arrivare fino all’incredibile confezione di 3kg di crema spalmabile, tutti caratterizzati da un ottimo prezzo di vendita! Un esempio è il vasetto da 450g che può esser vostro ad appena 3,49€ al pezzo. Non mancano poi anche i barattoli di Nutella in formato mini, di sicuro più piccoli ma non per questo meno convenienti, presenti in questa selezione nel pacco convenienza da 64 vasetti da 25g, che possono esser acquistati a 34,99€.

E l’offerta è ancor lungi dall’essere conclusa! Sul portale, infatti, non c’è solo la classica crema spalmabile, ma anche alcuni degli ultimi (ed amatissimi) prodotti a base di Nutella creati da Ferrero, come ad esempio i deliziosi Biscuits nel formato da 304g, oppure gli snack Nutella B-Ready, che possono esser acquistati nel formato che include 10 cialde di pane croccante ripiene di crema oppure in quello più piccolo da 6 pezzi, a 1,99€. Qualora invece siate più amanti del sapore generato dal mix tra dolce e salato, vi segnaliamo anche la presenza in questa iniziativa dei Nutella & Go! nella pratica confezione da 2 porzioni, dove è possibile affondare 10 mini-grissini nella crema alla nocciola.

Insomma, in questi giorni di Nutella Days lo store di Amazon si riempie di dolcezza, e per questo il nostro invito è quello di consultare l’intera proposta così che possiate trovare tra tutti gli articoli presenti, i vostri preferiti. Infine, prima di lasciarvi all’acquisto del vostro prossimo acquisto a tema Nutella, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!