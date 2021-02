Scopri le offerte Feltrinelli sui Tascabili Einaudi!

Se siete ancora a caccia di offerte, e nessuna di quelle uscite oggi ha soddisfatto la vostra voglia di acquisti, non potete lasciarvi sfuggire l’ultima iniziativa del portale di Feltrinelli che vi permetterà fino al 14 marzo di risparmiare il 20% su una selezione di libri tascabili Einaudi. Le opere coinvolte nell’iniziativa sono quelle scritte da alcune delle firme più prestigiose del panorama della letteratura come Cesare Pavese, Marukami, Philip Roth e tanti altri autori amati dal grande pubblico. Aderire a questa promozione è molto semplice, infatti sul portale troverete una sezione dove sono contenuti tutte le opere coinvolte nell’iniziativa a prezzo scontato, e non dovrete far altro che selezionare quelle che vi interessano maggiormente nel carrello e poi procedere con l’acquisto!

Questa iniziativa è senza dubbio una grande opportunità di recuperare i grandi classici di questi autori che hanno fatto la storia della letteratura, ed infatti dalla promozione sono esclusi i libri usati e quelli pubblicati negli ultimi 6 mesi, ma comunque il catalogo proposto è denso di opere. Sono presenti infatti alcuni scritti che sono dei pilastri della letteratura che vanno letti almeno una volta per poter abbracciare e comprenderne le tematiche, ed infatti troviamo Romeo e Giulietta di Shakespeare, Il fu Mattia Pascal di Pirandello ed anche La coscienza di Zeno di Italo Svevo.

Se invece volete recuperare alcuni Bestseller moderni in questa collezione potrete acquistare anche Norwegian Wood, il romanzo che tratta temi delicati come l’adolescenza, l’integrazione e la solitudine, scritto da Harumi Murakami uno dei favoriti per il Premio Nobel per la Letteratura. Infine in questa selezione troverete anche romanzi dal tono più cupo e di denuncia come nel caso de Il complotto contro l’America dove a partire dalla sconfitta di Roosevelt alle elezioni presidenziali del 1940, l’autore Philip Roth racconta le vicende dei cittadini ebrei americani all’ombra della Seconda Guerra Mondiale.

Avrete capito che la selezione fatta da Feltrinelli è così vasta che non è difficile arrivare alle soglie minime per ottenere i buoni, perciò questo il nostro invito è come al solito quello di visitare l’intera selezione presente del portale, così da trovare le offerte più adatte a voi entro il 14 marzo. Detto questo, vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di sconti o coupon, potete trovarli sui nostri canali Telegram relativi alle offerte! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping! Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

