Con le belle giornate sole in arrivo è fondamentale essere in possesso di un paio di occhiali da sole di qualità, capace di proteggere gli occhi dai raggi UV e, perché no, conferire un aspetto più completo ed elegante al nostro outfit. Se state pensando di acquistarne un nuovo paio e volete risparmiare vi consigliamo di dare uno sguardo alla pagina Amazon dedicata ai marchi Polaroid e Carrera, dove troverete tantissimi articoli scontati fino al 60%!

Centinaia di modelli da uomo, donna e bambino sono infatti disponibili a prezzi da outlet, permettendovi così di risparmiare sulle montature per tutta la famiglia. Il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile, dato che sia le offerte che le scorte disponibili rischiano di esaurire molto velocemente.

Tra i modelli più interessanti vi sono senza dubbio gli occhiali da sole da uomo casual di Polaroid, scontati a soli 29,39€ invece di 75,00€. La montatura sobria di colore nero si abbinerà perfettamente al vostro stile, mentre le lenti polarizzate vi offriranno una protezione completa dai raggi UV anche nelle giornate più soleggiate.

Se siete alla ricerca di un modello da donna vi consigliamo invece i P8430 di Polaroid, in offerta a 35,66€ anziché 70,00€. Disponibili in tre colori diversi, tra cui uno stupendo rosa, vi doneranno un look elegante e retrò; la montatura si ispira infatti allo stile delle dive Hollywoodiane degli anni ’70, unendo però la moderna tecnologia delle lenti polarizzate che ha reso noto il brand.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi occhiali da soli di marca Carrera e Polaroid in sconto su Amazon, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata per scoprire il catalogo intero. Inoltre, se desiderate sapere quali sono i modelli più in voga quest’anno vi consigliamo di leggere la nostra guida all’acquisto dedicata.

