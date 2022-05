Passate molte ore seduti davanti al PC e la vostra schiena sta iniziando a risentirne? Forse è arrivato il momento di rimediare definitivamente a questo problema, e noi abbiamo la soluzione giusta da proporvi: la sedia gaming Acer SPORTY-GC1600!

Questo modello realizzato dal marchio Acer è il prodotto adatto per trovare sollievo e mantenere una postura corretta durante il tempo trascorso al PC, ed è offerta oggi ad un prezzo conveniente! Su eBay, infatti, è attiva una vantaggiosissima offerta che vi permetterà di acquistare la sedia gaming Acer SPORTY-GC1600 ad un prezzo bassissimo: dalla cifra di partenza di 249,98€ il prezzo passerà a 149,99€, acquistandola così con uno sconto di ben 99,99 euro.

Grazie alla sua struttura ergonomica, questa sedia vi restituirà il comfort che stavate cercando mettendo fine ai dolori derivati da una postura scorretta. Dotata di un’ampia seduta in pelle sintetica da 37 x 51 cm, la sedia Acer SPORTY-GC1600 è fornita di tutto ciò di cui avete bisogno per ritrovare benessere durante le vostre sessioni di gioco: grazie ai due cuscini imbottiti e regolabili, uno riposa-collo e uno per il supporto lombare, starete seduti in modo naturale e senza creare tensioni muscolari. Lo schienale, robusto e reclinabile, sarà il costante supporto alla vostra schiena eliminando tutte le pressioni a cui è soggetta la colonna vertebrale.

La grande funzionalità di questa sedia è resa possibile anche grazie all’importanza che è stata data alla stabilità e alla sicurezza in fase di progettazione. Con un telaio solido a cui è consentita una rotazione di 360°, questa sedia con altezza regolabile e sollevamento a gas di classe 4 è in grado supportare pesi fino a 120Kg garantendovi affidabilità e robustezza a lungo termine. Infine, anche il suo stile contribuisce a renderla una sedia dal design accattivante a cui sarà impossibile rinunciare: rivestita totalmente in pelle sintetica, questa sedia sfoggia colori accesi e una forma originale rendendo la vostra esperienza di gioco unica.

Un prodotto ben fatto, facilissimo da montare e che vi farà restare a vostro agio anche dopo molte ore di utilizzo. Non ci resta quindi che rimandarvi alla pagina d’acquisto del prodotto per permettervi di completare l’ordine al più presto e prima che il prezzo risalga!

