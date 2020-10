Set il cannone di El Fuego in omaggio con acquisti superiori a 35€

Oltre ai terrificanti set dedicati ad Halloween, sullo store di LEGO è iniziata una nuova promozione che vi permetterà di portarvi a casa l’esclusivo set LEGO Hidden Side: Il Cannone di El Fuego in omaggio! Infatti fino al 1 novembre, effettuando acquisti dall’importo superiore ai 35€, sarà possibile ricevere il curioso set con tanto di minifigure e di un cannone componibile, perfettamente funzionante caratterizzato da fiamme su tutti i suoi lati.

Come tutti i set della linea Hidden Side, anche Il Cannone di El Fuego è in grado di rivelare un incredibile mondo digitale grazie alla realtà aumentata, utilizzando l’app AR LEGO, gratuita e disponibile sia per iOS che Android. Con questa particolare tecnologia, il divertimento acquisisce una nuova dimensione, andando a miscelare gioco digitale e realtà.

Visto che per aderire a questa iniziativa è necessario superare i 35€ di importo, la scelta di articoli che è possibile selezionare è veramente vasta e comprende quasi tutto il catalogo del LEGO store, infatti potete acquistare dai mastodontici set come quello di Diagon Alley da Harry Potter, oppure una delle espansioni per la linea LEGO Super Mario. In alternativa, per ingannare l’attesa della seconda stagione di The Mandalorian, potete anche portarvi a casa la statua de Il Bambino alta ben 19 cm e con tanto di parti mobili come la testa, la bocca e le orecchie, in modo da fornirgli un gran numero di espressioni.

I prodotti con cui potete ottenere il set Il Cannone di El Fuego sono moltissimi, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione in modo da trovare quello giusto per voi.

