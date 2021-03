Set Lego con sconti fino al 17% nelle offerte Just Geek!

Come ricorderete, nel corso della giornata di ieri vi avevamo proposto quelle che sono le ottime offerte proposte dal portale di gadgettistica Just Geek che, grazie ai suoi sconti fino al 40%, offriva la possibilità di acquistare un gran numero di prodotti tra cui abbigliamento, Funko Pop! e paperelle TUBBZ a prezzi davvero stracciati, e con una varietà che molti altri portali possono solo sognarsi, Amazon compreso!

Ebbene, con la giornata di oggi le offerte Just Geek raddoppiano tant’è che, alle precedenti, si vanno ora ad aggiungere anche diversi sconti relative ai prodotti Lego, con set in sconto fino al 17%, in quella che è una proposta non particolarmente estesa, ma comunque davvero imperdibile per i fan Lego, specie considerando la penuria di prodotti in sconto sullo store ufficiale!

Diverse le offerte ma, tra le varie, vorremmo segnalarvi la presenza del delizioso set dedicato al robottino D-O, il piccolo droide apparso per la prima volta in The Rise of Skywalker che può esser acquistato ad appena 55,54€, ovvero il prezzo più basso attualmente disponibile online! Composto da poco più di 500 pezzi, questo set riproduce fedelmente le fattezze del piccolo droide su ruota, riproponendone non solo la tipica forma con testa conica, ma anche la capacità del droide di ruotare il capo di 360 gradi! Trattandosi di un droide dalla costruzione molto particolare, il set include anche un comodo supporto per tenerlo in equilibrio, oltre ad una minifigure esclusiva dello stesso droide e di una targhetta con tutte le informazioni su questo piccolo “ausiliario” dell’universo di Star Wars.

Offerte ancora disponibili

